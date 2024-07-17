17 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Temmuz Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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30 yaş üstü öğrencilerin indirimli kartlarını iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlara İstanbul'da 3 ay süreyle günde 4 kez otobüse ücretsiz binme hakkı verdi.
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Fransız menşeli dünyaca ünlü lüks moda markası Hermes’in temsilcileri, İzmir’de “Sahaf Hermes” ismiyle işletilen ikinci el kitap satan dükkanın sahibine dava açmıştı. Sonuçlanan mahkemede sahafın sahibi Ümit Nar haklı bulundu.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yer aldığı iddia edilen ve iki erkeğin birlikte olduğu videonun sosyal medyada yayınlanmasının yankıları sürüyor. Sarıgül cephesi görüntülerdeki kişinin kesinlikle kendileri olmadığını savunurken, olay çıkaran kasedin yayınlanmasının 15 milyon dolarlık lüks evin paylaşılamaması olduğu iddia edildi.
Son olarak Edirne’de görüldüğü iddia edilen Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leidekkers’in fotoğrafının olduğu ilanlar kente asıldı. İlanda, uyuşturucu kaçakçısının yakalanması için bilgi veren kişilere 300 bin euro ödül verileceği yer aldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı mitingi için gittiği Erzurum’da taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sebebiyle 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklara 6 ay hapis cezası verdi ve “iyi hal” indirimi uygulayarak hükmün açıklanmasını erteledi.
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkındaki kaset iddiaları sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. Saldırıyı alçakça olarak tanımlayan Sarıgül, kriminal büronun inceleme raporunda görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Mustafa Sarıgül ayrıca bu kumpası yapanlarla hesaplaşacağını da ifade etti.
Aynı zamanda İngiltere Championship ekibi Hull City’nin de sahibi olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun yeni sezonda Hull City’de olabileceğini açıkladı.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda iki erkeğin yakınlaşması yer almış ve görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül ile koruması olduğu iddia edilmişti. Özel bir şirket olan Ulusal Kriminal Büro tarafından yayınlanan ön rapora göre görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı ortaya çıktı.
Sokak hayvanları yasasına yapılacak ek tasarı ile sokaklardaki köpeklerin öldürülmesi gündemde. Tartışmalar eşliğinde bugün Meclis gündemine gelen tasarı ile ilgili açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yasanın çıkması durumunda hiçbir CHP belediyesinin sokak hayvanlarına ötanazi yapmayacağını açıkladı.
Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahneye çıkması beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk resimlerini bahane göstererek konserini iptal etti. Bunun üzerine konser için bekleyen vatandaşlar sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.
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Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, Türkiye kariyerine sosyal medyada hızlı başladı. Yıldız oyuncu, kendisine hatırlatılan 5 yıldızlı formayla ilgili çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.
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