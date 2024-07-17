Edirne’de “Wanted” Afişleri: Uyuşturucu Baronu İçin Para Ödülü
Edirne’de “Wanted” Afişleri: Uyuşturucu Baronu İçin Para Ödülü
Son olarak Edirne’de görüldüğü iddia edilen Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leidekkers’in fotoğrafının olduğu ilanlar kente asıldı. İlanda, uyuşturucu kaçakçısının yakalanması için bilgi veren kişilere 300 bin euro ödül verileceği yer aldı.
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Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.
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Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.
Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
Şehrin en işlek olan Saraçlar Caddesi'nde asılan afişi gören vatandaşlar dikkatli olarak bakıyorlar. Her gün binlerce kişinin gördüğü afişte belirtilen ve dudak uçurtan rakam olmasından dolayı dikkat kesildikleri görüldü.
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