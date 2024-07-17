CHP Sözcüsü Açıkladı: Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kararını Belediyeler Uygulamayacak

Sokak hayvanları yasasına yapılacak ek tasarı ile sokaklardaki köpeklerin öldürülmesi gündemde. Tartışmalar eşliğinde bugün Meclis gündemine gelen tasarı ile ilgili açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yasanın çıkması durumunda hiçbir CHP belediyesinin sokak hayvanlarına ötanazi yapmayacağını açıkladı.