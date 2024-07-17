CHP Sözcüsü Açıkladı: Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kararını Belediyeler Uygulamayacak
CHP Sözcüsü Açıkladı: Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kararını Belediyeler Uygulamayacak
Sokak hayvanları yasasına yapılacak ek tasarı ile sokaklardaki köpeklerin öldürülmesi gündemde. Tartışmalar eşliğinde bugün Meclis gündemine gelen tasarı ile ilgili açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yasanın çıkması durumunda hiçbir CHP belediyesinin sokak hayvanlarına ötanazi yapmayacağını açıkladı.
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Hükümetin hazırladığı ve günlerdir tartışılan sokak hayvanları yasası ile ilgili yeni tasarı bugün TBMM’de görüşülmeye başlandı.
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Büyük tartışma yaratan tasarıda, sokak hayvanlarının uyutulması (öldürülmesi) de yer alıyordu.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcü Deniz Yücel, sokakta yaşayan hayvanların da yaşam hakkının kutsal olduğunu söyledi.
Yavuz, yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi durumunda CHP’li hiçbir belediye sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmayacağını ifade etti.
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