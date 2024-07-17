Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Sosyal Medyaya Hızlı Girdi: "Ağla, İyi Gelir"

Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Sosyal Medyaya Hızlı Girdi: "Ağla, İyi Gelir"

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 23:02

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, Türkiye kariyerine sosyal medyada hızlı başladı. Yıldız oyuncu, kendisine hatırlatılan 5 yıldızlı formayla ilgili çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe, bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de bulunan Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de bulunan Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yıldız oyuncu, gazeteci Fabrizio Romano’nun 10 Temmuz’da yaptığı paylaşıma cevap veren ve Fenerbahçe’nin 3 yıldızlı logosunu hatırlatan bir kullanıcıya karşılık olarak giydiği Fenerbahçe armasını gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

Yıldız oyuncu, gazeteci Fabrizio Romano’nun 10 Temmuz’da yaptığı paylaşıma cevap veren ve Fenerbahçe’nin 3 yıldızlı logosunu hatırlatan bir kullanıcıya karşılık olarak giydiği Fenerbahçe armasını gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bunun üzerine “trapezoynta61” isimli kullanıcı ise “5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?” paylaşımını yaptı.

Bunun üzerine “trapezoynta61” isimli kullanıcı ise “5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?” paylaşımını yaptı.
twitter.com

Allan Saint-Maximin’in cevabı ise “Ağla, iyi gelir” oldu.

Allan Saint-Maximin’in paylaşımı milyonlar görüntülenme alan paylaşımı sosyal medyada da konuşuldu 👇

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
9
4
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın