Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Sosyal Medyaya Hızlı Girdi: "Ağla, İyi Gelir"
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Sosyal Medyaya Hızlı Girdi: "Ağla, İyi Gelir"
Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, Türkiye kariyerine sosyal medyada hızlı başladı. Yıldız oyuncu, kendisine hatırlatılan 5 yıldızlı formayla ilgili çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.
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Fenerbahçe, bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de bulunan Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Yıldız oyuncu, gazeteci Fabrizio Romano’nun 10 Temmuz’da yaptığı paylaşıma cevap veren ve Fenerbahçe’nin 3 yıldızlı logosunu hatırlatan bir kullanıcıya karşılık olarak giydiği Fenerbahçe armasını gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.
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Bunun üzerine “trapezoynta61” isimli kullanıcı ise “5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?” paylaşımını yaptı.
Allan Saint-Maximin’in cevabı ise “Ağla, iyi gelir” oldu.
Allan Saint-Maximin’in paylaşımı milyonlar görüntülenme alan paylaşımı sosyal medyada da konuşuldu 👇
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