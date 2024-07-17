Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Acun Ilıcalı’dan Transfer Sürprizi: Bu Sefer Hull City İçin!

Acun Ilıcalı’dan Transfer Sürprizi: Bu Sefer Hull City İçin!

Acun Ilıcalı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 20:11

Aynı zamanda İngiltere Championship ekibi Hull City’nin de sahibi olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun yeni sezonda Hull City’de olabileceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımla da bağı bulunan Acun Ilıcalı basının karşısına geçerek açıklamada bulundu.

Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımla da bağı bulunan Acun Ilıcalı basının karşısına geçerek açıklamada bulundu.

Yeni sezonda Premier Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Ilıcalı, “Tim Walter'ı transfere boğacağız.” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Premier Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Ilıcalı, “Tim Walter'ı transfere boğacağız.” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, West Bromwich forması giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun transferi ile ilgili de konuştu.

Acun Ilıcalı, West Bromwich forması giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun transferi ile ilgili de konuştu.

“Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz. West Bromwich Albion'le Tan Kesler'in görüşmesi gerekiyor."

“Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz. West Bromwich Albion'le Tan Kesler'in görüşmesi gerekiyor."

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın