Acun Ilıcalı’dan Transfer Sürprizi: Bu Sefer Hull City İçin!
Acun Ilıcalı’dan Transfer Sürprizi: Bu Sefer Hull City İçin!
Aynı zamanda İngiltere Championship ekibi Hull City’nin de sahibi olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun yeni sezonda Hull City’de olabileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımla da bağı bulunan Acun Ilıcalı basının karşısına geçerek açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonda Premier Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Ilıcalı, “Tim Walter'ı transfere boğacağız.” ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, West Bromwich forması giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun transferi ile ilgili de konuştu.
“Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz. West Bromwich Albion'le Tan Kesler'in görüşmesi gerekiyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın