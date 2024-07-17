İzmirli Hermes Sahaf'ın Zaferi: Ünlü Lüks Markaya Diz Çöktürdü
İzmirli Hermes Sahaf'ın Zaferi: Ünlü Lüks Markaya Diz Çöktürdü
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Ünlü markanın şikayetiyle ile başlayan davanın karar duruşması Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.
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Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre; Mahkeme, Türkiye'nin fikri mülkiyet otoritesi TürkPatent'in, Hermes Paris markası dışında hiçbir markanın Hermes ismini kullanmasını engelleyen kararını kısmen iptal etti.
Hermes Sahaf’ın sahibi olan Ümit Nar, yaptığı açıklamada "Hermes, insanlığın kültürel mirasına ait Yunan mitolojisinde bir tanrıdır. Bir şirkete ait olmamalı. Bu anlamda önemli bir karar” dedi.
Türk sahaf Nar, "Sektörlerimiz benzer olsaydı haklı olabilirlerdi ama durum kesinlikle böyle değil. Hermes adında bir ayakkabı ya da tekstil mağazası açsaydım anlaşılırdı ama alanlarımız çok farklı" diyerek haklılığını savundu.
Mahkemenin gerekçesini henüz kamuoyuna açıklamadığını belirten Hermes Sahaf’ın avukatı Hilmi Güllü, kararın bir "zafer" olduğunu belirterek, “Hermes gibi çokuluslu firmaların kendi sektörlerinin ötesinde agresif bir marka tescil politikası var. Bu karar, bu uygulamalara hayır demenin yolunu açıyor” diye konuştu.
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Fransız lüks tasarım evi Hermes yaklaşık 20 bin çalışanıyla 2022 yılını 11.6 milyar Euro ciro ile kapattı.
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