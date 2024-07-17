Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmirli Hermes Sahaf'ın Zaferi: Ünlü Lüks Markaya Diz Çöktürdü

İzmirli Hermes Sahaf'ın Zaferi: Ünlü Lüks Markaya Diz Çöktürdü

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 17:26

Fransız menşeli dünyaca ünlü lüks moda markası Hermes’in temsilcileri, İzmir’de “Sahaf Hermes” ismiyle işletilen ikinci el kitap satan dükkanın sahibine dava açmıştı. Sonuçlanan mahkemede sahafın sahibi Ümit Nar haklı bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü markanın şikayetiyle ile başlayan davanın karar duruşması Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Ünlü markanın şikayetiyle ile başlayan davanın karar duruşması Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre; Mahkeme, Türkiye'nin fikri mülkiyet otoritesi TürkPatent'in, Hermes Paris markası dışında hiçbir markanın Hermes ismini kullanmasını engelleyen kararını kısmen iptal etti.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre; Mahkeme, Türkiye'nin fikri mülkiyet otoritesi TürkPatent'in, Hermes Paris markası dışında hiçbir markanın Hermes ismini kullanmasını engelleyen kararını kısmen iptal etti.

Kaynak

Hermes Sahaf’ın sahibi olan Ümit Nar, yaptığı açıklamada "Hermes, insanlığın kültürel mirasına ait Yunan mitolojisinde bir tanrıdır. Bir şirkete ait olmamalı. Bu anlamda önemli bir karar” dedi.

Hermes Sahaf’ın sahibi olan Ümit Nar, yaptığı açıklamada "Hermes, insanlığın kültürel mirasına ait Yunan mitolojisinde bir tanrıdır. Bir şirkete ait olmamalı. Bu anlamda önemli bir karar” dedi.

Türk sahaf Nar, "Sektörlerimiz benzer olsaydı haklı olabilirlerdi ama durum kesinlikle böyle değil. Hermes adında bir ayakkabı ya da tekstil mağazası açsaydım anlaşılırdı ama alanlarımız çok farklı" diyerek haklılığını savundu.

Türk sahaf Nar, "Sektörlerimiz benzer olsaydı haklı olabilirlerdi ama durum kesinlikle böyle değil. Hermes adında bir ayakkabı ya da tekstil mağazası açsaydım anlaşılırdı ama alanlarımız çok farklı" diyerek haklılığını savundu.

Mahkemenin gerekçesini henüz kamuoyuna açıklamadığını belirten Hermes Sahaf’ın avukatı Hilmi Güllü, kararın bir "zafer" olduğunu belirterek, “Hermes gibi çokuluslu firmaların kendi sektörlerinin ötesinde agresif bir marka tescil politikası var. Bu karar, bu uygulamalara hayır demenin yolunu açıyor” diye konuştu.

Mahkemenin gerekçesini henüz kamuoyuna açıklamadığını belirten Hermes Sahaf’ın avukatı Hilmi Güllü, kararın bir "zafer" olduğunu belirterek, “Hermes gibi çokuluslu firmaların kendi sektörlerinin ötesinde agresif bir marka tescil politikası var. Bu karar, bu uygulamalara hayır demenin yolunu açıyor” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fransız lüks tasarım evi Hermes yaklaşık 20 bin çalışanıyla 2022 yılını 11.6 milyar Euro ciro ile kapattı.

Fransız lüks tasarım evi Hermes yaklaşık 20 bin çalışanıyla 2022 yılını 11.6 milyar Euro ciro ile kapattı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın