17 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Nisan Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanvekili olarak Meclis’te oturumu yönettiği sırada fenalaştı. TBBM Başkanı Bekir Bozdağ, Önder’in tedaviye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek oturumu kendi yönetti.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani Davası'nda aralarında HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 18 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi.
31 Mart yerel seçimlerinden AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde yeni başkan Burcu Köksal, belediye binasında gizli kameralar ve ortam dinlemeye yarayan, “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazı tespit ettiklerini söyledi.
Washington Eyalet Üniversitesindeki bilim insanları, kan dolaşımında enfeksiyon oluşumu durumlarını incelerken Salmonella ve E. coli gibi bakterilerin köpek balığı refleksiyle insan kanına yönelerek, kanla beslendiğini tespit etti.
Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yarın 16 derecelere düşecek ve yağmur geçişleri yaşanacak. Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın bazı bölgelerinde yaşanacak seller hakkında da uyarıda bulundu.
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Esenyurt'ta Anpa Gross AVM'de yemek yemek isteyen genç kız ve arkadaşları, hamburgeri beğenmeyince garsonu dövdü. Kavga sonrası restoran savaş alanına dönerken, olay anı güvenlik kamerası tarafından darp edildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, bayram tatilinde paylaştığı ıstakoz fotoğrafı, bugün Meclis’te en çok konuşulan konulardan oldu. Şebnem Bursalı konuyla ilgili ısrarlı sorulara cevap vermezken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı konuşmada ıstakoz emojisi paylaşması NOW TV kameralarına yansıdı.
72 yaşındaki Ruandalı adam, jinofobiye sahip olduğu için kadınlardan çok korkuyor ve hayatını onlardan uzak bir şekilde yaşamaya çalışıyor.
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel’in, Çekmeköy Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak atandığı iddia edilmişti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, atamanın yapılmadığını ancak başvurunun değerlendirildiğini söyledi.
Sosyal medyada bir kullanıcı, Süper Lig’de 3 büyüklülerde forma giyen, evli ve çocuklu bir futbolcunun kendisine bir gecelik ilişki için 5 milyon lira teklif ettiğini iddia etti. Kullanıcı, futbolcunun isminini ise açıklamadı.
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CHP’li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediye bütçesinden yılda 426 bin 230 lira abonelik ücreti ödenen Sabah, Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesi’nin aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Baltacı, yerel basın aboneliklerinin de gözden geçirildiğini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yaşanan galibiyetin ardından bugün Twitter hesabından tüm destekçileri için yaptığı teşekkür konuşmasını paylaştı.
İzmir’de geçtiğimiz aylarda işlenen taksici cinayeti uzun süre gündemde kalmıştı. Bugün ise İstanbul’da bir taksici daha yolcuları tarafından öldürüldü. Olaya karışan 2 kişiden biri olan İran uyruklu zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
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