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Mahkemeden Selahattin Demirtaş Kararı: Tahliye Talebi Reddedildi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş Kararı: Tahliye Talebi Reddedildi

Selahattin Demirtaş
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 17:52

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani Davası'nda aralarında HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 18 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi. 

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Yaklaşık 3 yıldır devam eden ve aralarında HDP eski Eş Başkanları Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının 82'inci duruşması görüldü.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden ve aralarında HDP eski Eş Başkanları Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının 82'inci duruşması görüldü.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18 kişinin tutuksuz yargılanma talebini inceleyen mahkeme, talebi reddetti. Tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına yönelik talepleri de reddedilirken, duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18 kişinin tutuksuz yargılanma talebini inceleyen mahkeme, talebi reddetti. Tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına yönelik talepleri de reddedilirken, duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Kobani olayları, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemlerdir. Kobani Davası'nda aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin ''devletin bütünlüğünü bozma'' başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021’de kabul edildi. Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası isteniyor. Demirtaş 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında ''Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz'' demişti.

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seremonix

Kızanlar neden ?! İyi olmuş..

melly luppy

çıkmasın

lady...

Terör sevicileri basmış kızgın butonuna iyi olmuş ömür boyu çıkmasın içerden.