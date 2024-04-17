Kim Bu Futbolcu? 1 Gecelik İlişki İçin 5 Milyon Lira Teklif Etti İddiası

Sosyal medyada bir kullanıcı, Süper Lig’de 3 büyüklülerde forma giyen, evli ve çocuklu bir futbolcunun kendisine bir gecelik ilişki için 5 milyon lira teklif ettiğini iddia etti. Kullanıcı, futbolcunun isminini ise açıklamadı.