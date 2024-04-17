Kim Bu Futbolcu? 1 Gecelik İlişki İçin 5 Milyon Lira Teklif Etti İddiası
Kim Bu Futbolcu? 1 Gecelik İlişki İçin 5 Milyon Lira Teklif Etti İddiası
Sosyal medyada bir kullanıcı, Süper Lig’de 3 büyüklülerde forma giyen, evli ve çocuklu bir futbolcunun kendisine bir gecelik ilişki için 5 milyon lira teklif ettiğini iddia etti. Kullanıcı, futbolcunun isminini ise açıklamadı.
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Sosyal medyada makyaj videoları paylaşan bir TikTok kullanıcısı, kendisine yapılan ahlaksız teklifi paylaştı.
İddiaya göre; Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı “3 Büyüklerde” forma giyen bir futbolcu, banka hesabını atarak 1 gecelik ilişki için kadın kullanıcıya 5 milyon lira vermeye teklif etti.
Ahlaksız teklifi kabul etmeyen ve futbolcunun ismini de açıklamayan kullanıcı, kendisine atılan banka hesabının görüntüsünde futbolcunun isminin yer aldığını ve toplam bakiyenin de 785 milyon olduğunu iddia etti.
İşte sosyal medyada viral olan paylaşım 👇
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