Bir Erkek Müşteri Online Siparişini Getiren Kuryeyi Ahlaksız Teklifleriyle Taciz Etti!
Bir Erkek Müşteri Online Siparişini Getiren Kuryeyi Ahlaksız Teklifleriyle Taciz Etti!
İstanbul'da popüler bir mobil uygulama üzerinden market siparişi veren bir erkek, sipariş notuna 'Eğer hızlı gelebilirseniz s...' ifadesini ekledi. Ancak bu durum, siparişi teslim etmekle görevli kuryenin dikkatini çekti. Kurye, olası bir şikayet durumunda kanıt sağlamak adına telefonla kayıt almaya başladı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir kişi online olarak market siparişi verdi.
Buraya kadar her şey normaldi ancak siparişi getiren kuryeye sipariş veren erkeğin bir notu vardı.
Müşteri, "Eğer hızlı gelebilirse sa...." notunu yazdığı siparişi ile kuryeye ahlaksız teklifte bulunduğu bir mesaj gönderdi. Bu mesaj kuryeyi tedirgin etti.
Teslimat görevlisi, "O... s..." mesajını görünce, olayı belgelemek için cep telefonu kamerasıyla video kaydı yaptı ve siparişi belirtilen adrese ulaştırdı.
Olayın yaşandığı Gazi Mahallesi'nde, siparişi teslim etmek için gelen kuryeyi, bu kişi, kapıdan aldığı poşetlerin ardından, evine de davet etti.
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"İstersen birkaç dakika içeri gelebilirsin" şeklinde teklifte bulunan adamı duymazlıktan gelen kurye, binadan koşarak ayrıldı.
Şahsın, daha öncede başka kuryelere de oral s**s teklifinde bulunduğu da iddia ediliyor.
İşte kuryenin kayda aldığı o video:
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