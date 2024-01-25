Bir Erkek Müşteri Online Siparişini Getiren Kuryeyi Ahlaksız Teklifleriyle Taciz Etti!

İstanbul'da popüler bir mobil uygulama üzerinden market siparişi veren bir erkek, sipariş notuna 'Eğer hızlı gelebilirseniz s...' ifadesini ekledi. Ancak bu durum, siparişi teslim etmekle görevli kuryenin dikkatini çekti. Kurye, olası bir şikayet durumunda kanıt sağlamak adına telefonla kayıt almaya başladı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.