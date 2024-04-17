Esenyurt'ta Bir Garip Kavga: Hamburgeri Beğenmeyip Garsonu Dövdüler!

Birçoğumuzun Çocukluk Travması Olan "Büyü" Filminin Çekildiği Köyün Günümüzdeki Hali Drone ile Görüntülendi

Diş Maketiyle "Takma Dişlerin Büyümüş" Şakası Yapan Torun ve Anneannesinin Gülümseten Anları

"Birini Yeniden Hayata Döndürebilseniz Kimi Seçerdiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Yürekleri Yakan Amca

Hadise'yle Derdi Bitmeyen Arto Yine Çirkinleşip Yaşına Başına Hiç Bakmadan Kalçasını Sallayarak Taklit Etti