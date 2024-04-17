Esenyurt'ta Bir Garip Kavga: Hamburgeri Beğenmeyip Garsonu Dövdüler!

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Olay, geçtiğimiz hafta pazar günü Esenyurt'ta bulunan Anpa Gross AVM'de meydana geldi. İddiaya göre hamburger siparişi veren genç kız köftenin tam pişmediğini söyleyerek siparişi iade etmek istedi.
Durumu restoran müdürüne ileten personel, genç kıza iade kabul edemeyeceklerini söyledi. Genç kız ile personel arasında sözlü tartış çıktı.
Tartışma sırasında personelin argo konuşması sonrası ortalık karıştı. Genç kızın yanındaki kişiler restoran personelini darp etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri iki tarafı da gözaltına aldı.
Yaşanan kavga sonrası AVM'nin içi savaş alanına dönerken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 📹
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