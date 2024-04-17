Hastalık Havası Geliyor: Sıcaklıklar Düşecek, Yağmur Geçişleri Olacak
Hastalık Havası Geliyor: Sıcaklıklar Düşecek, Yağmur Geçişleri Olacak
Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yarın 16 derecelere düşecek ve yağmur geçişleri yaşanacak. Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın bazı bölgelerinde yaşanacak seller hakkında da uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.
Meteoroloji, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceğini açıkladı.
Bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
İstanbul’da ise yarın sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek ve parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüşecek.
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