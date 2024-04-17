Hastalık Havası Geliyor: Sıcaklıklar Düşecek, Yağmur Geçişleri Olacak

Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yarın 16 derecelere düşecek ve yağmur geçişleri yaşanacak. Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın bazı bölgelerinde yaşanacak seller hakkında da uyarıda bulundu.