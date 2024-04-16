16 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Nisan Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarıyla Külliye bahçesinde sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemi değerlendirdi. Erdoğan, bir gazetecinin 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ne cevap verirsiniz?' sorusuna ' Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' yanıtını verdi.
31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki sonuçlar en umutlu muhalifler için bile büyük sürprizdi. Geçmez denen yerler, kale diye tabir edilen iller, ilçeler başta CHP olmak üzere muhalif partilere geçti. Seçim zaferleri kutlandı, mazabatalar alındı ancak işin bir de finansal durumu var ki nüfusları on binlerle ifade edilen yerleşim yerlerinin bile borçları milyar liraları aşmış durumda.
Sancaktepe Belediyesi eski Başkanı Şeyma Döğücü, CHP'li yeni başkanla birlikte belediye binasını gezerek 'duş kabini' eleştirisi yapan gazeteci İsmail Saymaz'a sosyal medya hesabından yüklendi. Saymaz eleştirilere 'Belediye binası hamam değildir' ifadeleriyle yanıt verdi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 'İsrail'le ticaret' iddialarını yeniden gündeme getirerek, iktidara yüklenmesi mecliste tansiyonu yükseltti. İsrail'e 2.3 milyarlık mal satıldığını söyleyen Ağbaba, 'Kurtla yediniz, kuzuyla ağladınız. Samimiyetsizler, ikiyüzlüler, sahtekarlar. İsrail katildir, suç ortağı Amerika’dır, destekçisi AKP’dir' dedi.
Gazeteci Özlem Gürses, Hakan Ural'ın Özgür Demirtaş'a 'geri zekalı' demesini YouTube programında değerlendirdi. Gürses, 'Hakan Ural'ın Özgür Demirtaş'a 'Sen nasıl bir geri zekalısın' deme özgüveninin yarısı bizde olsa neler yapardık. Adama geri zekalı demek için baya ileri zekalı olmak lazım" dedi.
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Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin, hakkındaki 'İngilizce öğretmeni oldu' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. İddiaları doğrulayan Tekin, '5 sene ülkede çalışır sonra da çoğu yaşıtım gibi damacanaya tecavüz edilmeyen bir ülkeye iltica ederim diye düşünüyorum. Nasıl plan? Alın sizin olsun müziği de kariyeri de...' dedi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" açıklamasında bulundu.
Günlerdir ülke gündemini kasıp kavuran Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkı her gün yeni bir seviye atladı. Yılmaz Erdoğan'dan "kumpas" davası iddialarıyla iyice ateşlenen mevzu hakkında ilk açıklama nihayet geldi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Acun Ilıcalı heyecanla beklenen maçın TV8 ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.
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Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin ilk sergisi için verdiği anormal pozlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kadına şiddetin bir gün olsun bitmediği ülkemizin yarasına basan pozlar sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı!
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