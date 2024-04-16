Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Ilımlı Mesaj: 'Kapımız Her Zaman Açık'
Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarıyla Külliye bahçesinde sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemi değerlendirdi. Erdoğan, bir gazetecinin 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ne cevap verirsiniz?' sorusuna ' Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' yanıtını verdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarıyla Külliye bahçesinde dolaştı.
Gazetecilerin bayramını kutlayan ve soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin '"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?' sorusuna yanıt verdi.
Erdoğan soruya 'CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' yanıtını verdi.
Erdoğan'ın açıklamalarının diğer kısımları ise şu şekilde:
'Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi.
Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız.
Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.'