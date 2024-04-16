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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Ilımlı Mesaj: 'Kapımız Her Zaman Açık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Ilımlı Mesaj: 'Kapımız Her Zaman Açık'

Recep Tayyip Erdoğan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 23:42

Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarıyla Külliye bahçesinde sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemi değerlendirdi. Erdoğan, bir gazetecinin 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ne cevap verirsiniz?' sorusuna ' Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' yanıtını verdi. 

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarıyla Külliye bahçesinde dolaştı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarıyla Külliye bahçesinde dolaştı.

Gazetecilerin bayramını kutlayan ve soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin '"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?' sorusuna yanıt verdi.

Gazetecilerin bayramını kutlayan ve soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin '"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?' sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan soruya 'CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' yanıtını verdi.

Erdoğan soruya 'CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' yanıtını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının diğer kısımları ise şu şekilde: 

'Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. 

Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. 

Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.'

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Erdoğan, kendisine yöneltilen "Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?" sorusunu da "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir" şeklinde cevaplandırdı.

Erdoğan, kendisine yöneltilen "Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?" sorusunu da "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir" şeklinde cevaplandırdı.

Öğretmen ataması sorusunu yanıtlayan Erdoğan, 'Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor' bilgisini paylaştı.

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