Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Enflasyonla Mücadele Mesajı: 'Ne Gerekiyorsa Yapılacak'

Karahan, 'Güvenin yeniden tesisi ve enflasyon beklentilerini daha iyi yönetebilmemiz için politika faizinin birincil araç olduğu politikayı yeniden oluşturmak için çok şey yaptık ve daha fazlasını yapmaya hazırız.' ifadesini kullandı.

Enflasyon beklentilerine ilişkin Karahan, 'Piyasa katılımcıları, enflasyonun bu yıl sonu hedefimiz olan yüzde 36 olmasını bekliyor. Yani temel olarak hedefimize 3 aylık bir gecikmeyle ulaşacağımıza inanıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, bundan sonraki stratejilerinin ve en büyük önceliklerinin, enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek olduğunu söyledi.

Karahan, jeopolitik riskler ile büyük merkez bankalarının para politikalarının Türkiye için iki endişe unsuru olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) herhangi bir faiz indirimi yapmayacak gibi bir politika izlediğini ve bunun politika oluşturmada daha ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu anlattı.