Müziği Bırakan Deniz Tekin İngilizce Öğretmeni Olduğu İddialarına Yanıt Verdi, Yeni Planını Açıkladı
Müziği Bırakan Deniz Tekin İngilizce Öğretmeni Olduğu İddialarına Yanıt Verdi, Yeni Planını Açıkladı
Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin, hakkındaki 'İngilizce öğretmeni oldu' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. İddiaları doğrulayan Tekin, '5 sene ülkede çalışır sonra da çoğu yaşıtım gibi damacanaya tecavüz edilmeyen bir ülkeye iltica ederim diye düşünüyorum. Nasıl plan? Alın sizin olsun müziği de kariyeri de...' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin, hakkındaki 'ingilizce öğretmeni oldu' iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Deniz Tekin'in bir takipçisi iddiaların doğru olmadığını ve Deniz Tekin'in 17 Nisan'da sahnesi olduğunu öne sürdü.
Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tekin yarı zamanlı İngilizce öğretmenliği yaptığını söyleyerek, 'Son albümümün borcunu aileme yıkmamak için de kılı kırk yararak seçtiğim konsere çıkıyorum hocam. Alacağım parayı da sormadım ama sana söyleyeyim maksimum 3-5 bin liradır, 150 euro etmiyordur. Donanımı tamamlayınca tam zamanlı öğretmenliğe döner, maksimum 5 sene ülkede çalışır sonra da çoğu yaşıtım gibi damacanaya tecavüz edilmeyen bir ülkeye iltica ederim diye düşünüyorum. Nasıl plan? Alın sizin olsun müziği de kariyeri de...' ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda