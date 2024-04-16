Müziği Bırakan Deniz Tekin İngilizce Öğretmeni Olduğu İddialarına Yanıt Verdi, Yeni Planını Açıkladı

Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin, hakkındaki 'İngilizce öğretmeni oldu' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. İddiaları doğrulayan Tekin, '5 sene ülkede çalışır sonra da çoğu yaşıtım gibi damacanaya tecavüz edilmeyen bir ülkeye iltica ederim diye düşünüyorum. Nasıl plan? Alın sizin olsun müziği de kariyeri de...' dedi.