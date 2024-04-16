Jakuzi-Duş Kabini Tartışması Bitmiyor! İsmail Saymaz'dan Şeyma Döğücü'ye 'Belediye Binası Hamam Değildir'

Saymaz'ı iftira atmakla suçlayan Döğücü, 'Bunların ne kadar organize bir kötülük olduklarını görmeniz için paylaşıyorum. JAKUZİ, JAKUZİ dediler, tuvalet gösteriyorlar. 200 metrekare MUTFAK dediler ki 25,62 metrekare çay ocağı formundaki alanı gösteremediler bile. 6.000 metrekare MAKAM ODASI dediler, belediye binasının tamamının oturumu 3.330 metrekare… Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar.

Bu iftira dalgası tek merkezden organize edilip yönetiliyor. Bu arsızlarla mücadelemiz devam edecek, ancak devletimizin de bu tür organize yapılarla mücadele etmesi zaruridir.

Bize 'jakuzi' diye saldırmalarının yanı sıra; aynı merkezden eş zamanlı olarak, devletin savunma sanayiine, Milli dış politikasına yapılan saldırılar söz konusudur. Devletimizin bu odakları tespit etmesine inancım tamdır. Bu iftira dalgasının soruşturulması gerekir. Bu GÜZEL ve ASİL VATANI bunlar gibi ahlak yoksunlarına bırakmayacağız.' dedi.