Jakuzi-Duş Kabini Tartışması Bitmiyor! İsmail Saymaz'dan Şeyma Döğücü'ye 'Belediye Binası Hamam Değildir'
Sancaktepe Belediyesi eski Başkanı Şeyma Döğücü, CHP'li yeni başkanla birlikte belediye binasını gezerek 'duş kabini' eleştirisi yapan gazeteci İsmail Saymaz'a sosyal medya hesabından yüklendi. Saymaz eleştirilere 'Belediye binası hamam değildir' ifadeleriyle yanıt verdi.
AK Parti'li Şeyma Döğücü'nün geçtiğimiz dönem başkanlığını yaptığı Sancaktepe Belediye Başkanlığı binasında 'Jakuzi' var iddiası sosyal medyada gündem olmuş, iddialar bir süre sonra yalanlanmıştı.
Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'li yeni Başkan Alper Yeğin'le belediye binasını gezerken 'Belki jakuzi yok ama jakuzi dışında hemen hemen her şey var' diyerek binanın içini anlatmıştı.
Son olarak bina içerisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Saymaz, 'Sancaktepe Belediyesi, yavru saray gibi…' notunu düştü.
Paylaşımı alıntılayan eski başkan Şeyma Döğücü'den Saymaz'a sert tepki geldi.
Saymaz'ı iftira atmakla suçlayan Döğücü, 'Bunların ne kadar organize bir kötülük olduklarını görmeniz için paylaşıyorum. JAKUZİ, JAKUZİ dediler, tuvalet gösteriyorlar. 200 metrekare MUTFAK dediler ki 25,62 metrekare çay ocağı formundaki alanı gösteremediler bile. 6.000 metrekare MAKAM ODASI dediler, belediye binasının tamamının oturumu 3.330 metrekare… Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar.
Bu iftira dalgası tek merkezden organize edilip yönetiliyor. Bu arsızlarla mücadelemiz devam edecek, ancak devletimizin de bu tür organize yapılarla mücadele etmesi zaruridir.
Bize 'jakuzi' diye saldırmalarının yanı sıra; aynı merkezden eş zamanlı olarak, devletin savunma sanayiine, Milli dış politikasına yapılan saldırılar söz konusudur. Devletimizin bu odakları tespit etmesine inancım tamdır. Bu iftira dalgasının soruşturulması gerekir. Bu GÜZEL ve ASİL VATANI bunlar gibi ahlak yoksunlarına bırakmayacağız.' dedi.