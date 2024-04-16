'İsrail'le Ticaret' Tartışması Mecliste Tansiyonu Yükseltti! 'Kurtla Yediniz, Kuzuyla Ağladınız'

1 Ocak sabahında İstanbul’da sabah namazından sonra İsrail’i protesto eden miting düzenlediniz, namaz kılarken İsrail uçaklarına benzin sattınız.

*İkiyüzlülüğü, rezilliği düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta namaz kılıyorlar Gazzeli çocuklar için diğer taraftan İsrail’in jetlerine yakıt gönderiyorlar.

Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe. ‘Kudüs kırmızı çizgimiz’ diyordunuz, tel örgü gönderiyorsunuz. Bir tarafta Gazzeli çocuklar bir tarafta yeşil dolarlar. Sizin tercihiniz yeşil dolarlar. Yatacak yeriniz yok. Ticareti kim yapıyor? Ne kadar akrabaları varsa, yapıyor. Hepsi AKP’li.

*Birisi CHP’li olsa ne yapardınız, biliyor musunuz? Yeri göğü inletirdiniz. Hepsi sizin siyasi akrabanız. Kimi Cumhurbaşkanı yakını, kimi Milletvekili yakını. Ticaret Bakanlığı önce inkar etti, sonra ‘bazı ürünleri kısıtlıyoruz’ dedi. Mescidi Aksa’daki kapının tel örgüsünü sen gönderdin, her şeyiniz yalan, sahtekarlık, iyi yüzlüsünüz.