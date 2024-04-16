Hakan Ural, Özgür Demirtaş Tartışmasına Özlem Gürses de Dahil Oldu: 'Baya Bi İleri Zekalı Olmak Gerekiyor'
Hakan Ural, Özgür Demirtaş Tartışmasına Özlem Gürses de Dahil Oldu: 'Baya Bi İleri Zekalı Olmak Gerekiyor'
Gazeteci Özlem Gürses, Hakan Ural'ın Özgür Demirtaş'a 'geri zekalı' demesini YouTube programında değerlendirdi. Gürses, 'Hakan Ural'ın Özgür Demirtaş'a 'Sen nasıl bir geri zekalısın' deme özgüveninin yarısı bizde olsa neler yapardık. Adama geri zekalı demek için baya ileri zekalı olmak lazım' dedi.
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Televizyon ekranlarında yaptığı magazin yorumlarıyla bilinen Hakan Ural'ın İran-İsrail gerginliği hakkında yaptığı yorum sosyal medyada gündem olmuştu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Ural'ın 1370 TL'lik döner fiyatı üzerinden hayat pahalılığına değinmesine ise Prof. Özgür Demirtaş'tan 'R' (Geri vites) yanıtı gelmişti.
Demirtaş'ın eleştirilerine televizyon ekranından yanıt veren Ural 'Geri zekalı' ifadesiyle hakarette bulunmuştu. Ural'ın hakaret içeren ifadelerine Demirtaş, 'Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim.' diyerek yanıt vermişti.
Tartışmaya YouTube hesabı üzerinden yaptığı yayında dahil olan gazeteci Özlem Gürses, "Hakan Ural’ın Özgür Demirtaş’a ‘Sen ne kadar geri zekâlısın’ deme özgüveninin yüzde 10’u bizde olsaydı neler yapardık. Nasıl bir özgüven o ya. Yani ne bileyim ben, atıyorum adamın ekonomi politikasını beğenmezsin de adama ‘geri zekâlı’ demek için baya bir ileri zekâlı olmak gerekiyor galiba." dedi.
Özlem Gürses'in ikili arasındaki tartışmaya yaptığı değerlendirme 👇📹
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