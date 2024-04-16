Hakan Ural, Özgür Demirtaş Tartışmasına Özlem Gürses de Dahil Oldu: 'Baya Bi İleri Zekalı Olmak Gerekiyor'

Gazeteci Özlem Gürses, Hakan Ural'ın Özgür Demirtaş'a 'geri zekalı' demesini YouTube programında değerlendirdi. Gürses, 'Hakan Ural'ın Özgür Demirtaş'a 'Sen nasıl bir geri zekalısın' deme özgüveninin yarısı bizde olsa neler yapardık. Adama geri zekalı demek için baya ileri zekalı olmak lazım' dedi.