Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yiyecek ve İçeceklerde KDV Oranlarında Artış İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.