Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yiyecek ve İçeceklerde KDV Oranlarında Artış İddialarını Yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yiyecek ve İçeceklerde KDV Oranlarında Artış İddialarını Yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
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DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı ile yiyecek ve içecek KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını açıkladı.
DMM, tarafından yapılan paylaşımda gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1, yeme içme sektöründe ise KDV oranının yüzde 10 olduğunu belirterek, "Ancak, yeme içme sektöründe bulunan bazı lokantaların oran farklılığını istismar ettiği ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edilmiştir. Lokanta veya kafelerin, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış göstererek yüzde 1 oranında KDV hesaplayarak fiş veya fatura düzenlediği görülmüştür. Gelir İdaresi Başkanlığı, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmek ve bu konuda tarafların tereddütlerini gidermek amacıyla konuya açıklık getiren bahse konu tebliğ taslağını hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır. KDV oran değişiklikleri, kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabilmekte olup herhangi bir Tebliğ ile yapılamamaktadır" denildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şu ifadelere yer verdi: "KDV oranlarında artış yapmadık. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."
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