16 – 22 Haziran 2025 Haftalık Burç Yorumları
Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, hayatımıza yön vermeye devam ediyor. Bu hafta burçları bekleyen sürpriz gelişmeler, duygusal dönüşümler ve önemli kararlar kapıda. Gezegenlerin konumu; aşk, kariyer, sağlık ve ilişkilerde yeni kapılar aralayabilir. Kimi burçlar için taze başlangıçlar öne çıkarken, kimileri içsel bir denge arayışında olacak. Peki, senin burcunu bu hafta neler bekliyor? Gel, yıldızların rehberliğinde birlikte keşfedelim...
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♈ Koç Burcu
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♉ Boğa Burcu
♊ İkizler Burcu
♋ Yengeç Burcu
♌ Aslan Burcu
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♍ Başak Burcu
♎ Terazi Burcu
♏ Akrep Burcu
♐ Yay Burcu
♑ Oğlak Burcu
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♒ Kova Burcu
♓ Balık Burcu
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