15 Ocak 2024 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Ocak 2024 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Ocak Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Havaların soğuması ile birlikte son günlerde üst solunum yolu şikayetleri arttı. Hastanelerin acil servislerinde aşırı yoğunluk yaşandığı belirtilirken gündemdeki salgınla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara açıklamada bulundu.
YouTube’de yaptığı yayınlarla gündemi değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, Mustafa Destici'nin “terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir' paylaşımı altında birçok siyasi partiye yer vermesine tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Zeki Müren iddialarıyla ortalığın ayağa kalkmasına sebep olan Bülent Ersoy'a bir tepki de zamanında kendisini yerlere göklere sığdıramayan ardından ne olduysa sürekli taş atmaya karar veren Yılmaz Morgül'den geldi.
Twitter'da (X) birbirinden eğlenceli çocukluk anılarını paylaşan kullanıcılar, hem gülmekten karnımıza ağrılar soktu hem de çocukluk zamanlarının o telaşsız mutluluğunu özletti! Bakalım 👇
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmazken maç sonunda Kayserispor, sosyal medya hesabından hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu.
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Yaptığı her açıklamayla yeni bir skandala imza atan Tuğba Ekinci'nin sosyal medya paylaşımları da tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı operasyonunda 9 askerimizin şehit olduğunu öğrenmiştik. Ekinci'nin acı haberden sonra 'Bizden beş gidiyorsa sizden 50 gider' diyerek yaptığı paylaşım bir kez daha sinirleri hoplattı!
Evlilikte Yaptığı Dört Hatayı Tüm Dürüstlüğüyle Paylaşan Kadın Diğer Evli Çiftlere de Fikir Verdi
Sezonun en çok izlenen ve konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ortam durulacak zannederken en beklenmedik yerden daha çok vurulduk. Dizide ikili ilişkilerde belki de tek güvendiğimiz çift olan Nilay ve Mustafa arasında akıllarda soru işaretleri yaratan bir gelişmenin haberini aldık. Mustafa meğer kısırmış ve çocuğunun olması mümkün değilmiş! Peki o zaman Küçük Apo kimden?
Beş oktavlık vokal aralığıyla kulağımızın pasını silen Mariah Carey, fit görünümünün hakkını veriyor: Hiç üşenmeden abiye elbisesiyle bile sporunu ihmal etmiyor!
Önce Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'yla sessiz bir savaş içinde olduğu, sonra da Formula E CEO'suyla yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlere sinirlendi. Enteresan noktalara değinen Şeyma Subaşı'nın habercilik dersi verip, kadınları genelleyen küçümseyici açıklamalarda bulunması tepki çekti!
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