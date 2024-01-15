Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cüneyt Özdemir Mustafa Destici'nin Paylaşımına Tepki Gösterdi: Ekranlarımızı Kapatıyoruz

Cüneyt Özdemir Mustafa Destici'nin Paylaşımına Tepki Gösterdi: Ekranlarımızı Kapatıyoruz

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.01.2024 - 22:15

YouTube’de yaptığı yayınlarla gündemi değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, Mustafa Destici'nin “terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir' paylaşımı altında birçok siyasi partiye yer vermesine tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Irak’ta 9 askerimizin şehit olduğu çatışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Irak’ta 9 askerimizin şehit olduğu çatışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Destici, açıklamasında teröre karşı tepkisini belirtirken çeşitli siyasi partileri de hedef gösterdi.

Paylaşım, gündem haline geldi ve büyük tepkilere neden oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir de Destici'nin sözlerini eleştirdi.

Paylaşım, gündem haline geldi ve büyük tepkilere neden oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir de Destici'nin sözlerini eleştirdi.
twitter.com

Özdemir, paylaşımında Destici özür dileyene kadar kendilerine ekranlarını kapattıklarını belirtti.

Özdemir, paylaşımında Destici özür dileyene kadar kendilerine ekranlarını kapattıklarını belirtti.

“Kendisi gibi düşünmeyen herkesi 'terörist' ilan eden, alçakça bir terör saldırısı üzerinden ucuz ve toptancı bir zihniyetle 'siyasi rant' elde etmek isteyen bu ve bunun gibi tüm siyasilere ekranlarımızı, etkileşimimizi ve her türlü iletişimimizi kapatıyoruz. Özür dileyene kadar da açmayacağız.”

Özdemir'in paylaşımı 👇

Özdemir'in paylaşımı 👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?