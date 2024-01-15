Cüneyt Özdemir Mustafa Destici'nin Paylaşımına Tepki Gösterdi: Ekranlarımızı Kapatıyoruz

“Kendisi gibi düşünmeyen herkesi 'terörist' ilan eden, alçakça bir terör saldırısı üzerinden ucuz ve toptancı bir zihniyetle 'siyasi rant' elde etmek isteyen bu ve bunun gibi tüm siyasilere ekranlarımızı, etkileşimimizi ve her türlü iletişimimizi kapatıyoruz. Özür dileyene kadar da açmayacağız.”