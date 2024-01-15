Cüneyt Özdemir Mustafa Destici'nin Paylaşımına Tepki Gösterdi: Ekranlarımızı Kapatıyoruz
Cüneyt Özdemir Mustafa Destici'nin Paylaşımına Tepki Gösterdi: Ekranlarımızı Kapatıyoruz
YouTube’de yaptığı yayınlarla gündemi değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, Mustafa Destici'nin “terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir' paylaşımı altında birçok siyasi partiye yer vermesine tepki gösterdi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Irak’ta 9 askerimizin şehit olduğu çatışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşım, gündem haline geldi ve büyük tepkilere neden oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir de Destici'nin sözlerini eleştirdi.
Özdemir, paylaşımında Destici özür dileyene kadar kendilerine ekranlarını kapattıklarını belirtti.
Özdemir'in paylaşımı 👇
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