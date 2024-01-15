Mustafa Destici Yalanladı, Barış Terkoğlu Ekran Kaydını Paylaştı: 'Daha Çok Kanıt Var'

Gazeteci Barış Terkoğlu, 2012 yılında attığı 'özerklik' tweetinin gerçek olmadığını iddia eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ekran görüntüsüyle cevap verdi. Paylaşılan tweetin ekran kaydını alan ve ardından Destici'nin hesabındaki diğer paylaşımları da gösteren Terkoğlu, 'Umarım Destici yargıya gider ve sonucunu herkes öğrenir.' dedi.