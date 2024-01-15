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Mustafa Destici Yalanladı, Barış Terkoğlu Ekran Kaydını Paylaştı: 'Daha Çok Kanıt Var'

Mustafa Destici Yalanladı, Barış Terkoğlu Ekran Kaydını Paylaştı: 'Daha Çok Kanıt Var'

Barış Terkoğlu Mustafa Destici
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.01.2024 - 18:50

Gazeteci Barış Terkoğlu, 2012 yılında attığı 'özerklik' tweetinin gerçek olmadığını iddia eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ekran görüntüsüyle cevap verdi. Paylaşılan tweetin ekran kaydını alan ve ardından Destici'nin hesabındaki diğer paylaşımları da gösteren Terkoğlu, 'Umarım Destici yargıya gider ve sonucunu herkes öğrenir.' dedi.

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9 askerin şehit olması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı dışında yer alan 25 partiyi terörü desteklemekle suçlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin paylaşımı tepki çekmişti.

9 askerin şehit olması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı dışında yer alan 25 partiyi terörü desteklemekle suçlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin paylaşımı tepki çekmişti.

Ardından sosyal medya kullanıcıları, Destici'ye 2012 yılında attığı 'Özerkliği kabul edebiliriz' tweetini gündeme getirdi.

Ardından sosyal medya kullanıcıları, Destici'ye 2012 yılında attığı 'Özerkliği kabul edebiliriz' tweetini gündeme getirdi.

Gelen tepkiler üzerine atılan tweetin sahte olduğunu söyleyen Destici, 'bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik. Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine atılan tweetin sahte olduğunu söyleyen Destici, 'bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik. Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Destici'nin 'sahte' olduğunu iddia ettiği tweetin ekran görüntüsünü paylaşan gazeteci Barış Terkoğlu, Mustafa Destici dün herkesin konuştuğu ve tepkiler üzerine silinen 2012’deki tweetini yalanlamayı seçti. Oysa ben dahil pek çok kişi ekran görüntüsünü kendi elleriyle almıştı. Ayrıca kesin kanıt olarak videosunu da aşağıya bırakıyorum.' ifadelerini kullandı.

Terkoğlu paylaşımında Destici'nin 'özerklik' tweetinin alıntılarının da elinde bulunduğunu söyleyerek, 'Umarım Destici yargıya gider ve sonucunu herkes öğrenir.' ifadelerini kullandı

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Terkoğlu, "Keşke siyasetçiler 'yalan' demek yerine, 'görüşlerim değişti' ya da 'ironi yaptım' demeyi öğrenseler." ifadelerini kullanarak, Destici'nin diğer açıklamalarını da paylaştı.

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