Galatasaray'a 2-1 Mağlup Olarak İstanbul'dan Puansız Dönen Kayserispor'dan Atilla Karaoğlan Çıkışı
Galatasaray'a 2-1 Mağlup Olarak İstanbul'dan Puansız Dönen Kayserispor'dan Atilla Karaoğlan Çıkışı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmazken maç sonunda Kayserispor, sosyal medya hesabından hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu.
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Victor Nelsson'un 26. dakikadaki golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, maçtan 2-1'lik skorla galip ayırldı.
Karşılaşmada birçok pozisyon, tartışmalara neden oldu.
90 dakikanın sonunda da Kayserispor, yaptığı paylaşımla Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
Kısa sürede büyük etkileşim alan gönderi, birçok farklı yorumu da ortaya çıkarttı.
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