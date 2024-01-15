Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'a 2-1 Mağlup Olarak İstanbul'dan Puansız Dönen Kayserispor'dan Atilla Karaoğlan Çıkışı

Galatasaray'a 2-1 Mağlup Olarak İstanbul'dan Puansız Dönen Kayserispor'dan Atilla Karaoğlan Çıkışı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
16.01.2024 - 00:01

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmazken maç sonunda Kayserispor, sosyal medya hesabından hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Victor Nelsson'un 26. dakikadaki golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, maçtan 2-1'lik skorla galip ayırldı.

Victor Nelsson'un 26. dakikadaki golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, maçtan 2-1'lik skorla galip ayırldı.

Ev sahibinin ikinci golü 86'da penaltıdan Dries Mertens kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 57'de Alyton'dan geldi.

Karşılaşmada birçok pozisyon, tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmada birçok pozisyon, tartışmalara neden oldu.

Hem Galatasaraylı hem de Kayserisporlu taraftarlar, hakem Atilla Karaoğlan'ın vermiş olduğu bazı kararlardan memnun olmadığını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

90 dakikanın sonunda da Kayserispor, yaptığı paylaşımla Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

90 dakikanın sonunda da Kayserispor, yaptığı paylaşımla Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
twitter.com

Paylaşımda Dries Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf ve 'Endişeye mahal yok endişeye' sözleri kullanıldı.

Kısa sürede büyük etkileşim alan gönderi, birçok farklı yorumu da ortaya çıkarttı.

Kısa sürede büyük etkileşim alan gönderi, birçok farklı yorumu da ortaya çıkarttı.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?