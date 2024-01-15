Skandal Sözler Paylaştı! Haim Revivo Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel'e Destek Verdi
Skandal Sözler Paylaştı! Haim Revivo Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel'e Destek Verdi
Attığı gol sonrasında İsrail propagandasında bulunan ve ve yasal işlemler ardından Türkiye'den ayrıldığı ifade edilen Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Haim Revivo, destek verdiğini açıkladı.
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyspor - Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
28 yaşındaki futbolcu, yaptığı gol sevinci sebebiyle gözaltına alındı.
Olaya büyük tepki gelirken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İsrailli eski futbolcusu Haim Revivo da bir açıklama yayınladı.
Revivo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇
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