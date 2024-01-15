Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Skandal Sözler Paylaştı! Haim Revivo Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel'e Destek Verdi

Skandal Sözler Paylaştı! Haim Revivo Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel'e Destek Verdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.01.2024 - 19:26

Attığı gol sonrasında İsrail propagandasında bulunan ve ve yasal işlemler ardından Türkiye'den ayrıldığı ifade edilen Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Haim Revivo, destek verdiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyspor - Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyspor - Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibinin golünü 68. dakikada İsrailli Sagiv Jehezkel kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, yaptığı gol sevinci sebebiyle gözaltına alındı.

28 yaşındaki futbolcu, yaptığı gol sevinci sebebiyle gözaltına alındı.

Jehezkel, gol sonrasında kameralara yönelmiş ve beyaz sargısını göstermişti. Sargıda “100 gün, 7 Ekim” yazısı ve Davud Yıldızı bulunuyordu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu, daha sonra serbest bırakıldı ve Türkiye'den ayrıldığı ifade edildi.

Olaya büyük tepki gelirken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İsrailli eski futbolcusu Haim Revivo da bir açıklama yayınladı.

Olaya büyük tepki gelirken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İsrailli eski futbolcusu Haim Revivo da bir açıklama yayınladı.

Revivo, Jehezkel'in fotoğrafıyla birlikte Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Revivo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇

Revivo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇

'Sen bir şampiyonsun adamım, güçlü ol, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin iki yüzlülüğüne'.'

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
7
5
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?