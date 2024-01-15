Skandal Sözler Paylaştı! Haim Revivo Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel'e Destek Verdi

Jehezkel, gol sonrasında kameralara yönelmiş ve beyaz sargısını göstermişti. Sargıda “100 gün, 7 Ekim” yazısı ve Davud Yıldızı bulunuyordu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu, daha sonra serbest bırakıldı ve Türkiye'den ayrıldığı ifade edildi.