15 Eylül Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Eylül Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 15 Eylül Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türkiye'nin köklü markalarından Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 yılı öncesinde üretilen bazı ürünleri için Avrupa'da toplatılma kararı verildi. Şirketten yapılan açıklamada yasaklı olduğu belirtilen ham maddenin yasaklanmasıyla birlikte zaten ürünlerde kullanılmamaya başlandığı ve söz konusu yasak kararının eski ürünler için olduğunun altı çizildi.
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Mersin'de yaşayan emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cansız bedeni çöplükte bulundu. Prof. Dr. Doludeniz'in plastik fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebek yoğun bakımda ölümle mücadele ediyor. Cinsel istismara uğrayan Sıla bebekle ilgili dehşet veren yeni iddialar ortaya çıktı. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildi.
Çocuklarını aşılatmayan ebeveynler şimdi de yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddediyorlar. Bazı dini cemaatlerin sosyal medyadaki propagandaları karşıtlıkta en önemli etkenlerden biri. Balıkesir’de Atay-Tansel Özdemir ailesinin bebekleri Muhammed Atay Özdemir’den topuk kanı alınmasına karşı çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan mahkemede aileye tedbir kararı konuldu.
Türkiye, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlenmiş durumda. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme, soruşturma sürecinde yaşanan bazı dikkat çekici detaylara ve aile üyelerinin arama çalışmalarını yanıltma girişimlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Narin'i arama çalışmalarında köyde bilerek yangın çıkarıldığı ve bilinçli olarak elektriklerin kesildiği ortaya çıktı.
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. 8 yaşındaki küçük kızın ölümüne sebep olanlar araştırılmaya devam ederken annesi Yüksel Güran tutuklandı. Annenin ifade sırasında elleri kelepçeli fotoğrafını Ekol TV yayınladı.
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin'in cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayeti manipüle ettiği ortaya çıkan Narin'in iki akrabası daha gözaltına alındı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında gerçekleşen patlamada 28 işçi yaralanırken, yaralı işçilerin tedavilerine hızlı bir şekilde başlandı. Bu esnada yaralı bir işçiden de acı haber geldi. Bir işçisinin patlama sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı işçilerden Zafer Emanet de korkutucu patlama anını anlattı.
Narin Güran, Sıla Bebek ve çok daha fazlası... Türkiye son günlerde birbiri ardına gelen çocuk cinayetleri ve istismarları ile sarsılıyor. İstanbul'da 8 yaşındaki Kudret Hamrayev isimli bir çocuk da babasının kızgın tornavidalı işkencesine maruz kaldı. Olay, acı seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla ortaya çıktı. Ayrıca işkenceye maruz kalan Kudret'in arkadaşlarına, "Babanız size de ceza veriyor mu?" şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.
Narin'in babasının dün kameraların kapalı olduğunu düşünerek yaptığı konuşmalar gündem olmuştu. "Öçlerini benden alsaydılar" diyen Narin'in babası ile ilgili Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
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