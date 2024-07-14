14 Temmuz Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Temmuz Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 14 Temmuz Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişiminde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ABD basını saldırıyı gerçekleştirenin kimliğinin belirlendiğini ve şahsın öldürüldüğünü duyurdu.
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Almanya'da yürürlüğe giren yeni bir yasayla, çifte vatandaşlık kapıları ardına kadar açıldı. 27 Haziran itibariyle hayata geçen bu düzenleme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan'ın açıklamalarına göre, yaklaşık 630 bin gurbetçinin Alman vatandaşlıklarını muhafaza ederken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geri dönüş yapmalarının önünü açıyor.
Kanser olduğunu açıkladıktan sonra ortadan kaybolan Prenses Kate Middleton, ilk defa bir etkinlikte uzun uzun görüntülendi. Wimbledon Tenis Turnuvası'na giden prenses, herkes tarafından ayakta alkışlandı, dünya tatlısı kızı Charlotte annesine hayran kaldı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), lüks harcaması çok olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen ya da düşük tutarda gelir beyanında bulunanlarını peşine düştü.
Gazeteci Fatih Altaylı, Simit Sarayı'nın Kurucusu Abdullah Kavukçu'nun şirketine yönelik usulsüzlük iması yaparak kendisinin Galatasaray yönetiminde görev almasını sert şekilde eleştirmişti. Kavukçu gündem olan sert ifadeler sonrası Fatih Altaylı'ya rest çekti ve ispat durumunda istifaya hazır olduğunu söyledi.
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İsrail savaş uçakları, Filistin'de bulunan Birleşmiş Milletler'e ait Ebu Urayban Okulu'nu vurdu. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca ölü var.
X platformunda yaptığı ekonomi paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Özgür Demirtaş, market fiyatlarındaki son duruma ilişkin yaptığı paylaşımla konuşulmayı başardı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam efsanesi Nuri Alço kontrol için hastaneye gitmişti. Usta isim apar topar ameliyata alınınca tüm sevenlerini endişelendirdi.
Aylar sonra Engin Polat da sessizliğini bozdu. İlk defa kendi ağzından bir açıklama yayınlanan Engin Polat'ın isyanı avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından duyuruldu...
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasında şampiyon belli oldu. EURO 2024'te kupa İspanya'nın oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
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