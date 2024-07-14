EURO 2024'te Kupa Sahibi Buldu: İspanya İngiltere'yi 2-1 Mağlup Ederek Şampiyonluğa Ulaştı
EURO 2024'te Kupa Sahibi Buldu: İspanya İngiltere'yi 2-1 Mağlup Ederek Şampiyonluğa Ulaştı
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14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te sona gelindi.
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İspanya ile İngiltere arasında oynanan final mücadelesinden galip ayrılan taraf, 2-1'le İspanya oldu.
Sarı-kırmızılılar, ilk 45 dakikası golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısı adeta golle başladı. 47'de Yamal'ın asistinde William takımını önde geçirdi.
83'te Palmer sahneye çıktı. İngiltere'nin genç yıldızı, ceza sahası dışından harika bir vuruşla skora denge getirdi.
Oyarzabal, 86'da maçın skorunu belirleyen aynı zamanda da şampiyonluğu getiren golü kaydetti.
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90'da da Olmo, inanılmaz bir kurtarışa imza attı.
İspanya, kupaya 4. kez uzanarak rekoru Almanya'nın elinden aldı ve bu turnuvada tarihin en çok kazananı oldu.
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çok güzel maçtı bence ya,helal Spain🤘🏻👏🏻
İngiltere kaza bela geldi favori kazandı .Finali Fransa - İspanya tahmin ediyordum onun dışında çok zevksiz bir turnuva oldu .
kendini futbolun sahibi sanan ingilizlere güzel bir ders..tebrikler ispanya. Arda var arada bi de ispanya yı tutmasak ayıp olurdu :D
biz alsak daha iyi olurdu ama yinede ingilizlere iyi koydular!!!