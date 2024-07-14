630 Bin Gurbetçi Alman Vatandaşlığını Koruyarak Türk Vatandaşlığına Dönüyor

Almanya'da yürürlüğe giren yeni bir yasayla, çifte vatandaşlık kapıları ardına kadar açıldı. 27 Haziran itibariyle hayata geçen bu düzenleme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan'ın açıklamalarına göre, yaklaşık 630 bin gurbetçinin Alman vatandaşlıklarını muhafaza ederken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geri dönüş yapmalarının önünü açıyor.