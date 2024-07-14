630 Bin Gurbetçi Alman Vatandaşlığını Koruyarak Türk Vatandaşlığına Dönüyor
630 Bin Gurbetçi Alman Vatandaşlığını Koruyarak Türk Vatandaşlığına Dönüyor
Almanya'da yürürlüğe giren yeni bir yasayla, çifte vatandaşlık kapıları ardına kadar açıldı. 27 Haziran itibariyle hayata geçen bu düzenleme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan'ın açıklamalarına göre, yaklaşık 630 bin gurbetçinin Alman vatandaşlıklarını muhafaza ederken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geri dönüş yapmalarının önünü açıyor.
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Almanya’da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran “Vatandaşlık Yasası’nın Modernizasyonu Yasası” 27 Haziran’da yürürlüğe girdi.
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Düzenleme ile bu tarihten itibaren Alman vatandaşlığının yanısıra başka vatandaşlıklar edinmek de mümkün hale geldi ve başka ülke vatandaşlığının kazanılması halinde Alman vatandaşlığının otomatik olarak kaybettirilmesi uygulamasına son verildi.
Milliyet’ten Aydın Hasan’ın haberine göre; Özellikle doğumla birden fazla vatandaşlığa sahip olan kişiler açısından reşit olduklarında Alman vatandaşlığı ile başka vatandaşlık arasında seçim yapma zorunluluğu ortadan kalktı. Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi sonrası gözler, Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecek halen Almanya’da yaşadığı tahmin edilen yaklaşık 1 milyon Türk kökenli Alman vatandaşının durumuna çevrildi.
Türk vatandaşlığını yeniden kazanma başvurusu yapabilecekler, “Türk vatandaşlığını çıkma izni almak suretiyle kaybedenler. Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayanlar. Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığı kaybedenler” olarak sıralanırken, Almanya’daki 14 Türk başkonsolosluğu, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuruları almaya başladı.
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