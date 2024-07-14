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İsrail, Filistin'de Birleşmiş Milletler'e Ait Okulu Bombaladı: Onlarca Ölü ve Yaralı!

İsrail, Filistin'de Birleşmiş Milletler'e Ait Okulu Bombaladı: Onlarca Ölü ve Yaralı!

İsrail
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.07.2024 - 17:50

İsrail savaş uçakları, Filistin'de bulunan Birleşmiş Milletler'e ait Ebu Urayban Okulu'nu vurdu. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca ölü var. 

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İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula saldırı düzenledi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Urayban Okulu'nun savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtiliyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Urayban Okulu'nun savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtiliyor.

Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 ölü, çok sayıda da yaralı olduğu ifade ediliyor.

Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 ölü, çok sayıda da yaralı olduğu ifade ediliyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Bombala sonrası bölgede bulunan Anadolu Ajansı muhabiri tarafından servis edilen görseller 👇

Bombala sonrası bölgede bulunan Anadolu Ajansı muhabiri tarafından servis edilen görseller 👇
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