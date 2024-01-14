14 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Ocak Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Antalyaspor'un sahasında Trabzonspor ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada ev sahibi takımın golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, gol sonrası sevinci nedeniyle gözaltına alındı.
Kar yağışı nedeniyle Hakkari ve Artvin kent genelinde, Giresun'un 5 ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, Trabzon'da ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Dominik'in ardından Meksika'ya uçtuğunu gördüğümüz Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Instagram'da 'kipkirmiziruj' isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Subaşı'nın yeni aşkı Formula E CEO'su.
İdo Tatlıses'le ikizlerini kucağına almak için gün sayan Yasemin Şefkatli'nin mandalinaları mideye indirirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri büyük güldürdü!
Sarı saç hemen hemen her kadının ömrü boyunca en az bir kere denediği bir tarz. Ancak bazen vezir olmayı umarken rezil olmak da mümkün tabii. Sizler için sarı saçı deneyip nasıl olduysa bir türlü yakıştıramamış ünlüleri derledik!
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Hazar Ergüçlü'nün Dilber'i canlandırdığı İnci Taneleri dizisinden yayınlanan pavyonda dans sahnesi haftalardır gündemden düşmüyor. Merak konusu olan diziden sonunda ilk fragman yayınlandı, dizinin yakında yayınlanacağı ilan edildi!
Bülent Ersoy'un yıllar sonra ani bir u dönüşüyle yaptığı Zeki Müren karalamaları sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ile Bülent Ersoy'un iddiaları ve bu ani yükselmenin sebebinin ne olduğu hakkında konuştuk.
Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen ve toplumsal olaylara her daim değinen Yargı'da izleyiciyi fazlasıyla üzen bir veda gerçekleşti. Metin Amirin diziden ayrılması izleyiciyi yasa boğdu.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin 2024 ve 2025 yılları için öngörülerini paylaştı. Özgür Demirtaş, Türkiye'yi ekonomik olarak zor bir yıl beklediğini ifade etti ve bir kez daha yapısal reform vurgusu yaptı.
İzlanda'da Aktif Bir Volkanı Ziyaret Eden Turistlerin O Anlarını İzlerken Gerileceksiniz
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Süperstar Ajda Pekkan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sesinden hiçbir şey kaybetmeden kariyerinde tırmanacak basamak bırakmadı! Ancak Pekkan'ın da her insan gibi bazı pişmanlıkları var... Süperstar Pekkan'ın samimi itirafları herkesi duygulandırdı.
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