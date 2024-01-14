Antalyaspor’un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel Gözaltına Alındı
Antalyaspor’un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel Gözaltına Alındı
Antalyaspor'un sahasında Trabzonspor ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada ev sahibi takımın golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, gol sonrası sevinci nedeniyle gözaltına alındı.
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Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel’in Trabzonspor maçında attığı gol sonrasında yaptığı sevinç gösterisi büyük tepkilere neden oldu.
Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti. 28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.
Yazıda, Hamas tarafından İsrail vatandaşlarına yönelik saldırıların başlatıldığı 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan Jehezkel'in gol sevinci sosyal medyada büyük tepki gördü.
Antalyaspor oyuncunun kadro dışı bırakıldığı ve sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Bu gelişmeler sonrasında Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.
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