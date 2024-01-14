4 İlde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen Şehirler
4 İlde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen Şehirler
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Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Artvin'de kent genelinde, Giresun'un ise Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
Trabzon'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
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