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4 İlde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen Şehirler

4 İlde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen Şehirler

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.01.2024 - 23:41

Kar yağışı nedeniyle Hakkari ve Artvin kent genelinde, Giresun'un 5 ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, Trabzon'da ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

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Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Artvin'de kent genelinde, Giresun'un ise Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Artvin'de kent genelinde, Giresun'un ise Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Trabzon'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
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