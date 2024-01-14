Meteoroloji Hava Durumu Raporunu Yayınladı: Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul İçin Tarih Vererek Uyarı Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de hava durumu, bölgelere göre farklılık gösteriyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.