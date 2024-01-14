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Meteoroloji Hava Durumu Raporunu Yayınladı: Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul İçin Tarih Vererek Uyarı Yaptı

Meteoroloji Hava Durumu Raporunu Yayınladı: Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul İçin Tarih Vererek Uyarı Yaptı

hava durumu Orhan Şen
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.01.2024 - 15:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de hava durumu, bölgelere göre farklılık gösteriyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Batı kesimlerde yağışlar ve don beklenirken, Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Batı kesimlerde yağışlar ve don beklenirken, Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre ayrıca salı gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış var.

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre ayrıca salı gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış var.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul için gizli buzlanma ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul için gizli buzlanma ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

Şen paylaşımında, özellikle bu gece yaşanabilecek gizli buzlanma konusunda sürücüleri uyarırken, salı gününden itibaren ise İstanbul'da kuvvetli yağmur olacağını ifade etti ⬇️

İstanbul'da ayrıca hava sıcaklıklarının kademeli olarak artarak 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu şöyle ⬇️

İstanbul'da ayrıca hava sıcaklıklarının kademeli olarak artarak 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu şöyle ⬇️

14 Ocak 2024 Pazar

  • Hava Durumu: Açık, 8°C

  • Gece: Buzlanma ve don, -2°C

15 Ocak 2024 Pazartesi

  • Hava Durumu: Parçalı bulutlu, 12°C

  • Gece: Yağışsız, 4°C

16 Ocak 2024 Salı

  • Hava Durumu: Yağmurlu, 15°C

  • Gece: Yağışlı, 6°C

17 Ocak 2024 Çarşamba

  • Hava Durumu: Parçalı bulutlu, 17°C

  • Gece: Yağışsız, 7°C

18 Ocak 2024 Perşembe

  • Hava Durumu: Parçalı bulutlu, 18°C

  • Gece: Yağışsız, 8°C

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