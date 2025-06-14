14 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Gaziosmanpaşa’da Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi ve HTS kayıtları nedeniyle tutuklanan belediye başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine seçilen AKP'li Eray Karadeniz hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Karadeniz’in özgeçmişinde “Newport International American Universty'den Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu” ifadelerine yer verildi. Ancak Karadeniz’in seçilmesinin ardından bu bilgiye yer veren siteler daha sonra bu bilgiyi sitelerinden çıkarmaları dikkat çekti.

Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu üniversite, YÖK ve TMMOB tarafından resmi olarak tanınmadığı iddia edildi.