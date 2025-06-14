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14 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

14 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 00:21

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Başkanvekili Seçilen Eray Karadeniz'in Mezun Olduğu Okulun 'YÖK' Denkliği Olmadığı İddia Edildi

Başkanvekili Seçilen Eray Karadeniz'in Mezun Olduğu Okulun 'YÖK' Denkliği Olmadığı İddia Edildi

Gaziosmanpaşa’da Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi ve HTS kayıtları nedeniyle tutuklanan belediye başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine seçilen AKP'li Eray Karadeniz hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Karadeniz’in özgeçmişinde “Newport International American Universty'den Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu” ifadelerine yer verildi. Ancak Karadeniz’in seçilmesinin ardından bu bilgiye yer veren siteler daha sonra bu bilgiyi sitelerinden çıkarmaları dikkat çekti.

Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu üniversiteYÖK ve TMMOB tarafından resmi olarak tanınmadığı iddia edildi.

Sirenler Hiç Susmadı! 'Demir Kubbe' Yetersiz Kaldı: Tel Aviv'e Yüzlerce Füze Fırlatıldı

Sirenler Hiç Susmadı! 'Demir Kubbe' Yetersiz Kaldı: Tel Aviv'e Yüzlerce Füze Fırlatıldı

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 91 İsraillinin de yaralandığı bildirildi. Yüzlerce füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Fatih Portakal Ekranlara Veda Etti: Sözcü TV'de Son Yayınını Gerçekleştirdi

Fatih Portakal Ekranlara Veda Etti: Sözcü TV'de Son Yayınını Gerçekleştirdi

Yaklaşık iki senedir Sözcü TV ana haberini sunan gazeteci Portakal, ekranlara veda etti. 13 Haziran Cuma günü son yayınını gerçekleştiren Portakal, vedasını “Bekle beni yaşam” sözleriyle duyurdu. Kemik bir seyirci kitlesine sahip olan Portakal'ın vedasının ardından 'Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?' sorusunun yanıtı merak edildi.

Doğrudan Satışta Yeni Dönem: Tüketiciler İçin 14 Gün Olan Cayma Hakkı Süresi Uzatılıyor

Doğrudan Satışta Yeni Dönem: Tüketiciler İçin 14 Gün Olan Cayma Hakkı Süresi Uzatılıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere iyi haber geldi. Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilere 30 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden alışverişten cayma hakkı geliyor.

Beyaz Saray Yetkilisi "Bu Gece Yaşananları Engelleyemeyiz" Açıklaması Yaptı

Beyaz Saray Yetkilisi "Bu Gece Yaşananları Engelleyemeyiz" Açıklaması Yaptı

İran ile İsrail arasında savaş resmen başladı. İki gündür karşılıklı olarak yoğun ve şiddetli saldırılar düzenleniyor. Bölgedeki gerilim tırmanırken, liderler peş peşe tehditkâr açıklamalarda bulunuyor. Krizle ilgili bir açıklama da Beyaz Saray’dan geldi.

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Filistin, Suriye, İran'dan Sonra İsrail Bu Kez Yemen'i Vurdu

Filistin, Suriye, İran'dan Sonra İsrail Bu Kez Yemen'i Vurdu

İsrail, son dönemde FilistinSuriye ve İran’ın ardından şimdi de Yemen’i hedef alan saldırılar düzenliyor. Bu artan operasyonlar bölgedeki tansiyonu ciddi şekilde yükseltiyor. İsrail’in geniş çaplı saldırıları, çevre ülkelerde tedirginlik ve endişeye yol açıyor.

Basketbolda Finalin Adı Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Oldu

Basketbolda Finalin Adı Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Oldu

Beşiktaş Fibabana - Anadolu Efes eşleşmesi bu gece Akatlar'da noktalandı. Beş maçlık serinin gülen tarafı Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar koçları Dusan Alimpijevic'in Akatlar'daki iki maçlık serinin ardından 'Akatlar'a döneceğiz' söylemi motto haline gelirken koç sözünü tutarak takımını finale çıkardı.

Ozan Güven'in Hapis Cezası Almasının Ardından Deniz Bulutsuz, Sessizliğini Bozdu

Ozan Güven'in Hapis Cezası Almasının Ardından Deniz Bulutsuz, Sessizliğini Bozdu

2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, bugün (14 Haziran) 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından beraatine karar verilirken ‘kasten yaralama’ suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şiddete maruz kalan Deniz Bulutsuz, mahkeme kararının ardından sessizliğini bozdu.

Ozan Güven Sosyal Medyayı Bırakacağı Tarihi Kadına Şiddetten Hapis Cezası Aldığı Güne Denk Getirmiş!

Ozan Güven Sosyal Medyayı Bırakacağı Tarihi Kadına Şiddetten Hapis Cezası Aldığı Güne Denk Getirmiş!

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘Kasten yaralama’ davasında karar 13 Haziran Cuma günü açıklanırken Güven’in 21 Mayıs’ta yaptığı paylaşım yeniden akla geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyayı tamamen bırakacağı tarihi davanın ertesi gününe denk getirmesi dikkat çekti.

İran'ın Yüzlerce Füze Fırlattığı İsrail'de Büyük Yıkım: Tel Aviv'de Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

İran'ın Yüzlerce Füze Fırlattığı İsrail'de Büyük Yıkım: Tel Aviv'de Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği saldırılara İran, gece boyunca balistik füzelerle karşılık verdi. İsrail'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Reuters tarafından servis edilen fotoğraflar da çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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