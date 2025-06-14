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Basketbolda Finalin Adı Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Oldu

Basketbolda Finalin Adı Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2025 - 23:36

Beşiktaş Fibabana - Anadolu Efes eşleşmesi bu gece Akatlar'da noktalandı. Beş maçlık serinin gülen tarafı Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar koçları Dusan Alimpijevic'in Akatlar'daki iki maçlık serinin ardından 'Akatlar'a döneceğiz' söylemi motto haline gelirken koç sözünü tutarak takımını finale çıkardı.

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Beşiktaş ilk çeyrekte farkını gösterdi.

Beşiktaş ilk çeyrekte farkını gösterdi.

Mücadeleye skor üretmekte zorlanarak başlayan Beşiktaş, Anadolu Efes’in serbest atışlar ve pota altı sayılarıyla 5. dakikada 7 sayı geriye düştü: 2-9. Ancak dış atışlarda isabet bularak ritim yakalayan siyah-beyazlılar, Sleva'nın etkili performansıyla 8. dakikada öne geçmeyi başardı: 14-13. Kalan dakikalarda Morgan’ın katkısıyla farkı artıran Beşiktaş, ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı.

Beşiktaş final umudunu son periyota taşıdı.

Beşiktaş final umudunu son periyota taşıdı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, 6. dakika Anadolu Efes’in 32-31’lik üstünlüğüyle geçildi. Ancak üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan Beşiktaş Fibabanka, 9-0’lık bir seriyle 18. dakikada skoru 40-32 yaptı. Kalan sürede farkı koruyan siyah-beyazlı ekip, devre arasına 48-40 önde girdi. İkinci yarıya da tempolu başlayan Beşiktaş, Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle 27. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 60-48. Ancak çabuk toparlanan Anadolu Efes, hücumda kontrolü ele alarak farkı 5 sayıya kadar indirdi ve son periyoda Beşiktaş’ın 66-61’lik üstünlüğüyle girildi.

8 yıl sonra ilk final...

8 yıl sonra ilk final...

Dördüncü ve son çeyreğe Dozier’in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 66-65. Ancak Beşiktaş Fibabanka, taraftarının desteğini arkasına alarak Mathews’ın kritik basketleriyle tekrar farkı açtı ve sahadan 82-75’lik galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. 

Siyah-beyazlılar, Basketbol Süper Ligi’nde 8 yıl aradan sonra ilk kez finale kalmanın sevincini yaşadı. Beşiktaş, final serisinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek; ev sahibi avantajına sahip Fenerbahçe’yi 4 galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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