Basketbolda Finalin Adı Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Oldu
Beşiktaş Fibabana - Anadolu Efes eşleşmesi bu gece Akatlar'da noktalandı. Beş maçlık serinin gülen tarafı Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar koçları Dusan Alimpijevic'in Akatlar'daki iki maçlık serinin ardından 'Akatlar'a döneceğiz' söylemi motto haline gelirken koç sözünü tutarak takımını finale çıkardı.
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Beşiktaş ilk çeyrekte farkını gösterdi.
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Beşiktaş final umudunu son periyota taşıdı.
8 yıl sonra ilk final...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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