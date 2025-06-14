Basketbolda Finalin Adı Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko Oldu

İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, 6. dakika Anadolu Efes’in 32-31’lik üstünlüğüyle geçildi. Ancak üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan Beşiktaş Fibabanka, 9-0’lık bir seriyle 18. dakikada skoru 40-32 yaptı. Kalan sürede farkı koruyan siyah-beyazlı ekip, devre arasına 48-40 önde girdi. İkinci yarıya da tempolu başlayan Beşiktaş, Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle 27. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 60-48. Ancak çabuk toparlanan Anadolu Efes, hücumda kontrolü ele alarak farkı 5 sayıya kadar indirdi ve son periyoda Beşiktaş’ın 66-61’lik üstünlüğüyle girildi.