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Galatasaray Efsanesi Fernando Muslera'nın Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray Efsanesi Fernando Muslera'nın Yeni Takımı Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 23:46

Galatasaray'da bir dönemin sonu geldi. Takımın efsane kalecisi Fernando Muslera, uzun yıllar formasını giydiği sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrıldı. Taraftarın sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisinin vedası duygusal anlara sahne oldu. Muslera’nın yeni takımı merakla beklenirken bugün Arjantin basınından güçlü bir iddia geldi.

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Bir dönemin sonuna geldik.

Bir dönemin sonuna geldik.

Lazio'dan transfer olan ve o günden bu yana efsaneler arasına adını yazdıran Muslera bu yaz takımdan ayrıldı. Duygusal anların yaşandığı vedada bir dönemin kapandığına canlı olarak şahitlik ettik.

Yeni takımı belli oldu.

Yeni takımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı formayla sayısız başarıya imza atan Uruguaylı kalecinin yeni adresi Güney Amerika oldu. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun haberine göre Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 38 yaşındaki tecrübeli eldiven, kariyerine doğduğu kıtada devam edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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