Galatasaray Efsanesi Fernando Muslera'nın Yeni Takımı Belli Oldu
Galatasaray'da bir dönemin sonu geldi. Takımın efsane kalecisi Fernando Muslera, uzun yıllar formasını giydiği sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrıldı. Taraftarın sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisinin vedası duygusal anlara sahne oldu. Muslera’nın yeni takımı merakla beklenirken bugün Arjantin basınından güçlü bir iddia geldi.
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Bir dönemin sonuna geldik.
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Yeni takımı belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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