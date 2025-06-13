Fenerbahçe'den Toplanan İmza Sayısı ile İlgili Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Alpoğlu, muhalefetin iddialarının aksine, kulübe ulaşan imza sayısının oldukça düşük olduğunu ifade etti. Kongrenin gerçekleşmesi için yeterli sayıya henüz ulaşılmadığını belirten Alpoğlu’nun sözleri, camiada yeni bir tartışma başlattı.
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Fenerbahçe'de kongre sürecine dair imza toplama girişimlei sürüyor.
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"İmza sayısı 234..."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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