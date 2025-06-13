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Fenerbahçe'den Toplanan İmza Sayısı ile İlgili Resmi Açıklama Geldi

Fenerbahçe'den Toplanan İmza Sayısı ile İlgili Resmi Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 23:02

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Alpoğlu, muhalefetin iddialarının aksine, kulübe ulaşan imza sayısının oldukça düşük olduğunu ifade etti. Kongrenin gerçekleşmesi için yeterli sayıya henüz ulaşılmadığını belirten Alpoğlu’nun sözleri, camiada yeni bir tartışma başlattı.

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Fenerbahçe'de kongre sürecine dair imza toplama girişimlei sürüyor.

Fenerbahçe'de kongre sürecine dair imza toplama girişimlei sürüyor.

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Eylül ayında olağanüstü genel seçim kararı alan Fenerbahçe'de, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Gündemin en dikkat çeken başlığı ise toplanan imza sayısıydı. Alpoğlu, kongre için gereken imza sayısına henüz ulaşılmadığını belirtTİ.

"İmza sayısı 234..."

"İmza sayısı 234..."

Alpoğlu yaptığı açıklamada, 'Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için Bakanlığa sorduk zaten. Son bilgiler şu şekilde; Mevcut üye sayımız: 54.977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46.393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı 234.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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