Galatasaray'ın Yeni Transferinin Telaffuzu "Sane" mi "Zanı" mı?
Futbolcu isimlerinin telaffuzu, özellikle spiker ve yorumcular için yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı isimler doğru şekilde söylense bile, alışılmışın dışında geldiği için tepki çekebiliyor. Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sané'nin telaffuzu da şimdiden gündem yarattı.
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Leroy Sane, imzayı attı ve Süper Lig'de bol bol bu ismi duyacağız.
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Tivibu spikeri Kerem Gürel, telaffuz tartışmalarına "Zanı" ile bomba gibi düştü.
Kerem Gürel'in açıklamalarını buradan izleyeblirsiniz?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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