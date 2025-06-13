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Galatasaray'ın Yeni Transferinin Telaffuzu "Sane" mi "Zanı" mı?

Galatasaray'ın Yeni Transferinin Telaffuzu "Sane" mi "Zanı" mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 22:03

Futbolcu isimlerinin telaffuzu, özellikle spiker ve yorumcular için yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı isimler doğru şekilde söylense bile, alışılmışın dışında geldiği için tepki çekebiliyor. Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sané'nin telaffuzu da şimdiden gündem yarattı.

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Leroy Sane, imzayı attı ve Süper Lig'de bol bol bu ismi duyacağız.

Leroy Sane, imzayı attı ve Süper Lig'de bol bol bu ismi duyacağız.

Yıllardır Bundesliga, Premier Lig'de duyduğumuz Leroy Sane ismi artık Süper Lig'de. Bu sezon adını bol bol duyacağımız yıldız oyuncu için şimdiden telaffuz tartışmaları başladı. Tivibu ekranlarında dile gelen bir telaffuz ise sosyal medyada hayli dikkat çekti.

Tivibu spikeri Kerem Gürel, telaffuz tartışmalarına "Zanı" ile bomba gibi düştü.

Tivibu spikeri Kerem Gürel, telaffuz tartışmalarına "Zanı" ile bomba gibi düştü.

Tivibu'daki içerikte Gürel'e 'Nedir bu Zanı?' diye soruldu Gürel de Almanya'da büyüdüğü için farklı telafuzlar olduğunu 'Sane biraz Zanı gibi oluyor' dedi. 'Biraz gündem oldu, farklı geldi insanlara' dedi.

Kerem Gürel'in açıklamalarını buradan izleyeblirsiniz?

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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