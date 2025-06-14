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Başkanvekili Seçilen Eray Karadeniz'in Mezun Olduğu Okulun 'YÖK' Denkliği Olmadığı İddia Edildi

Başkanvekili Seçilen Eray Karadeniz'in Mezun Olduğu Okulun 'YÖK' Denkliği Olmadığı İddia Edildi

Avukat Engin Polat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.06.2025 - 09:37

Gaziosmanpaşa’da Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi ve HTS kayıtları nedeniyle tutuklanan belediye başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine seçilen AKP'li Eray Karadeniz hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Karadeniz’in özgeçmişinde “Newport International American Universty'den Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu” ifadelerine yer verildi. Ancak Karadeniz’in seçilmesinin ardından bu bilgiye yer veren siteler daha sonra bu bilgiyi sitelerinden çıkarmaları dikkat çekti.

Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu üniversiteYÖK ve TMMOB tarafından resmi olarak tanınmadığı iddia edildi.

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CHP'li Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından kısa süre sonra toplanan Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, AKP ve MHP’lilerin oyları ile AKP’li Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

CHP'li Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından kısa süre sonra toplanan Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, AKP ve MHP’lilerin oyları ile AKP’li Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Karadeniz’in uzun bir süre bankamatik memuru olduğu ve işe gitmediği iddiası sonrası avukat olan Karadeniz'in maklube sevdiğini belirten ve FETÖ'yü öven paylaşımları olduğu öne sürülmüştü. Karadeniz ayrıca, kara para aklamakla suçlanıp bir süre tutuklu yargılanan Dilan - Engin Polat çiftinin avukatlığını da yaptı.

Karadeniz hakkında gündeme gelen konular bununla da kalmadı.

Karadeniz’in üyesi olduğu AKP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı’nın internet sayfasında Karadeniz’in ilçe gençlik kolları başkanı atanması ardından özgeçmişinde “Newport International American Universty'den Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu” ifadelerine yer verildi.

Karadeniz’in üyesi olduğu AKP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı’nın internet sayfasında Karadeniz’in ilçe gençlik kolları başkanı atanması ardından özgeçmişinde “Newport International American Universty'den Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu” ifadelerine yer verildi.

Halk TV'de yer alan habere göre, bilginin ortaya çıkmasının ardından ise sitedeki bu bilgilere bir daha ulaşılamadı. Ancak arşivlenmiş halinde bilgiler yer aldı.

Söz konusu üniversite, daha önce uluslararası düzeyde tartışmalara konu olmuş, özellikle ABD’nin Wyoming eyaletinde akreditasyon eksikliği nedeniyle kapatılmış, daha sonra faaliyetlerini California üzerinden sürdürmüştü. Newport International University, 2000’li yıllarda diploma fabrikası (diploma mill) olarak da gündeme gelmiş, Türkiye’de ise YÖK ve TMMOB tarafından resmi olarak tanınmadığı bildirilmişti. Bu kurumdan alınan diplomalara denkliğin verilmediği kamuoyuna duyurulmuştu.

Eray Karadeniz, daha sonra 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2018 yılında da avukatlık mesleğine başlamıştır.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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