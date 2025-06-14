Başkanvekili Seçilen Eray Karadeniz'in Mezun Olduğu Okulun 'YÖK' Denkliği Olmadığı İddia Edildi
Gaziosmanpaşa’da Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi ve HTS kayıtları nedeniyle tutuklanan belediye başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine seçilen AKP'li Eray Karadeniz hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Karadeniz’in özgeçmişinde “Newport International American Universty'den Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu” ifadelerine yer verildi. Ancak Karadeniz’in seçilmesinin ardından bu bilgiye yer veren siteler daha sonra bu bilgiyi sitelerinden çıkarmaları dikkat çekti.
Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu üniversite, YÖK ve TMMOB tarafından resmi olarak tanınmadığı iddia edildi.
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CHP'li Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından kısa süre sonra toplanan Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, AKP ve MHP’lilerin oyları ile AKP’li Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.
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Karadeniz’in üyesi olduğu AKP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı’nın internet sayfasında Karadeniz’in ilçe gençlik kolları başkanı atanması ardından özgeçmişinde “Newport International American Universty'den Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu” ifadelerine yer verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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