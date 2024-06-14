14 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Haziran Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden uçağın burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı.
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17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını açıkladı.
Düğünler, gelin ve damadın heyecanla beklediği, hayatlarının en önemli anlarından birini kutladıkları özel günlerdir. Bu özel gün, aşkın ve birlikteliğin simgesi olup, çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını teyit ettikleri bir andır. Düğünler, çiftlerin hayatlarının yeni bir sayfasını açtıkları, birlikte yeni bir yaşam kuracakları bir başlangıç noktasıdır. Bu özel gün, aynı zamanda ailelerin, dostların ve sevdiklerin bir araya gelerek, çiftin mutluluğuna ortak olduğu bir topluluk etkinliğidir. Fakat hem yorucu hem de kalabalık olan bu ortam bazen stresli anlara da sebep olabiliyor.
Sıcaklıklar mayıs ayında rekor kırdı. Havanın aşırı ısınmasıyla birlikte yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Her insan sevdiği mesleği yapabilmeli ama elbette hepimiz bunu başaramıyoruz. X'te bir paylaşım yapan bir kadının yazdıkları yine bu konuyu düşündürdü. Bir öğretmen olarak kasiyerlik yaptığını söyleyen kadının paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısını yorumlarda buluşturdu.
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Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin eden fenomen köpek "Steph Furry" EURO 2024'te hangi ülkenin şampiyon olacağını da açıkladı. İşte fenomen köpeğin, Türkiye için yaptığı tahmin...
Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), dikkat çeken bir hamle geldi. MEB, özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirdi.
Sıcakların aniden bastırmasının ardından, pek çok ilde yağışlar başladı. Ankara ise yine sele teslim oldu.
İstanbul, günlerdir sıcak havanın etkisi altında. Bunaltan sıcaklıklara yağan yağmur ile ara verilirken, gün batımında gökyüzünün kızıla boyandığı anlar dikkat çekti.
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Liderlere yapay zeka teknolojisi konusunda uyaran Papa Francis, G7 Zirvesi'ne katıldı. “Katil robotlar” olarak bilinen ölümcül otonom silahlar için de acilen yasaklamasını savunan Papa Francis, “Bir makine, asla bir insan hayatına son verme imkanına sahip olmamalı” dedi.
Babası 25 yıl Ankara Büyükşehir Belediyesini yöneten AKP Milletvekili Osman Gökçek şehirdeki altyapıyı eleştirdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamalar geldi.
Yunanistan Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Olympiakos'u 87-82 mağlup eden Panathinaikos şampiyon oldu.
Çocuklarımızın duygusal zekasını geliştirmek ve onları empati dolu bireyler olarak yetiştirmek, onların topluma faydalı, anlayışlı ve saygılı bireyler olmalarını sağlar. Empati yeteneği, bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir ve bu yetenek, çocuklarımızın sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini ve genel yaşam becerilerini geliştirir.
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