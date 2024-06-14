Papa'dan G7 Zirvesinde Dikkat Çeken Uyarı: “Katil Robotlar” İçin Yasaklama Kararı Talep Etti

Liderlere yapay zeka teknolojisi konusunda uyaran Papa Francis, G7 Zirvesi'ne katıldı. “Katil robotlar” olarak bilinen ölümcül otonom silahlar için de acilen yasaklamasını savunan Papa Francis, “Bir makine, asla bir insan hayatına son verme imkanına sahip olmamalı” dedi.