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Yaktı Geçti: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da Şampiyon Oldu

Yaktı Geçti: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da Şampiyon Oldu

Yunanistan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.06.2024 - 23:59

Yunanistan Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Olympiakos'u 87-82 mağlup eden Panathinaikos şampiyon oldu.

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Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

OAKA'da oynanan mücadele Panathinaikos'un 87-82'lik üstünlüğüyle sona erdi. Seride 2-1 geriye düşen Panathinaikos, bu sonucun ardından müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3-2'lik üstünlükle sezonu zirvede tamamladı.

OAKA'da oynanan mücadele Panathinaikos'un 87-82'lik üstünlüğüyle sona erdi. Seride 2-1 geriye düşen Panathinaikos, bu sonucun ardından müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3-2'lik üstünlükle sezonu zirvede tamamladı.

Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında EuroLeague'in ardından Yunanistan Ligi şampiyonluğu da kazanmış oldu.

Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında EuroLeague'in ardından Yunanistan Ligi şampiyonluğu da kazanmış oldu.
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