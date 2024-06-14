Yaktı Geçti: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da Şampiyon Oldu
Yaktı Geçti: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da Şampiyon Oldu
Yunanistan Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Olympiakos'u 87-82 mağlup eden Panathinaikos şampiyon oldu.
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Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
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OAKA'da oynanan mücadele Panathinaikos'un 87-82'lik üstünlüğüyle sona erdi. Seride 2-1 geriye düşen Panathinaikos, bu sonucun ardından müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3-2'lik üstünlükle sezonu zirvede tamamladı.
Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında EuroLeague'in ardından Yunanistan Ligi şampiyonluğu da kazanmış oldu.
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