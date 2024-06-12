12 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Haziran Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir kasabın önünde küçükbaş hayvanların olmusuz koşullarda kesilmesi ve etlerin satılması üzerine harekete geçen ekipler işletmeye 148 bin 997 lira para cezası verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada işletmenin kapatıldığını duyurdu.
Diyarbakır’un Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare’nin önünde 2015 yılında yaşanan çatışma sonrasında hayatını kaybeden avukat Tahir Elçi’nin öldüğü olayla ilgili bugün karar mahkemesi görüldü. Mahkeme, Elçi’nin ölümünde tutuksuz sanık olarak yargılanan 3 polis memurunun beraatine karar verdi.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, genel başkanlığına gönderdiği dilekçede, partinin binalarında bulunan tüm fotoğraflarının indirilmesini talep etti. Akşener, dilekçeyi İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İçişleri Eski Bakanı olarak imzaladı.
Iğdır’da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi Leyla Akay, kocasının serbest kalmasına isyan etti. Akay; "Yavrularım öksüz kalsın istemiyorum. Beni öldürmek isteyen cani elini kolunu sallayarak geziyor. Boşanamıyorum. Adalet istiyorum. Ondan kurtulmam için ölmem mi gerek" dedi. Polis ekipleri, talihsiz kadının isyanı sonrasında Sinan Akay’ı yeniden gözaltına aldı.
İstanbul’da vatandaşların park soruruna çare olan İSPARK’a yüzde 35 zam yapıldı. İSPARK’a zam kararı, İBB Meclisi’ne gelen "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğuyla kabul edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tiyatrocu Demet Ersoy, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bulunan bir otelin terasından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
İstanbul’da liseler arasında yapılan bir futbol turnuvasında Getronagan Ermeni Lisesi öğrencilerine ırkçılık yapıldı. “Mülteciler dışarı” sloganları yetkililerin müdahalesi sonrasında kesildi.
Her yaz olduğu gibi bu yaz da milyonlarca ebeveynin, çocukları için yaz okulu arayışına girdiği bugünlerde beklenen adım MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün yapılan duyuruya göre, 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için yaz okulları açılacak. Peki, öğrenciler ücretsiz yaz okullarında hangi dersleri görecek? MEB'in ücretsiz yaz okulu ne zaman açılacak?
Eski oyuncu Gamze Özçelik ile Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik’in evliliği sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve Gamze Özçelik’in uğradığı cinsel istismara gönderme yapan bir kişi gözaltına alındı. “Mervesss34” isimli kullanıcı sonrasında paylaşımı için özür diledi.
Amerika Merkez Bankası (FED) bugün yaptığı toplantı sonrasında faizlerin sabit kalmasına karar verdi. Yapılan piyasa araştırmaları da FED’in faizi sabit bırakmasını bekliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kuveyt’te iki binada birden başlayan yangın adeta faciaya döndü. Kuveyt İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi. Vefat edenlerin çoğunun, ülkede çalışan göçmen işçiler olduğu ifade ediliyor.
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Marmaris’te de hissedildi.
Fenerbahçe Beko, play-off final serisi 4’üncü maçında Anadolu Efes’i uzatmalarda 80-72 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın