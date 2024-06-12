Gamze Özçelik ile İlgili Nokia 6600 Paylaşımına Gözaltı: "Özür Dilerim Konuyu Bile Bilmiyordum"

Eski oyuncu Gamze Özçelik ile Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik’in evliliği sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve Gamze Özçelik’in uğradığı cinsel istismara gönderme yapan bir kişi gözaltına alındı. “Mervesss34” isimli kullanıcı sonrasında paylaşımı için özür diledi.