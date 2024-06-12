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Gamze Özçelik ile İlgili Nokia 6600 Paylaşımına Gözaltı: "Özür Dilerim Konuyu Bile Bilmiyordum"

Gamze Özçelik ile İlgili Nokia 6600 Paylaşımına Gözaltı: "Özür Dilerim Konuyu Bile Bilmiyordum"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 20:42

Eski oyuncu Gamze Özçelik ile Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik’in evliliği sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve Gamze Özçelik’in uğradığı cinsel istismara gönderme yapan bir kişi gözaltına alındı. “Mervesss34” isimli kullanıcı sonrasında paylaşımı için özür diledi.

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Eski oyuncu Gamze Özçelik, Gökhan Demirkol tarafından cinsel istismara uğramış ve görüntüler sonrasında Demirkol 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Eski oyuncu Gamze Özçelik, Gökhan Demirkol tarafından cinsel istismara uğramış ve görüntüler sonrasında Demirkol 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Sonrasında oyunculuğu bırakan ve Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu olan Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde TRT Belgesel’de programı yayınlanan Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

Sonrasında oyunculuğu bırakan ve Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu olan Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde TRT Belgesel’de programı yayınlanan Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

“Mervesss34” isimli Twitter kullancısı, Gamze Özçelik’in uğradığı cinsel istismara gönderme yaparak "Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" paylaşımında bulundu.

“Mervesss34” isimli Twitter kullancısı, Gamze Özçelik’in uğradığı cinsel istismara gönderme yaparak "Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" paylaşımında bulundu.

Cinsel istismar paylaşımı sonrası gözaltına alınan kullanıcı, sonrasında da özür mesajı yayınladı.

Cinsel istismar paylaşımı sonrası gözaltına alınan kullanıcı, sonrasında da özür mesajı yayınladı.

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mirorer

Boşuna dememişler kadın kadının kurdudur diye, bir de r yapmaya çalışıyor.. ne komik :)

Kasım Paşa

kadının namusuna ne diye dil uzatıyorlar gamze hanıma mutluluklar dilerim

dogan

kadının en büyük düşmanı yine kadındır, boşuna dememişler