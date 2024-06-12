Kendisini Bıçaklayan Kocası Serbest Kalmıştı: "Ölmek İstemiyorum" İsyanı Sonrasında Tutuklandı

Iğdır’da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi Leyla Akay, kocasının serbest kalmasına isyan etti. Akay; 'Yavrularım öksüz kalsın istemiyorum. Beni öldürmek isteyen cani elini kolunu sallayarak geziyor. Boşanamıyorum. Adalet istiyorum. Ondan kurtulmam için ölmem mi gerek' dedi. Polis ekipleri, talihsiz kadının isyanı sonrasında Sinan Akay’ı yeniden gözaltına aldı.