Kendisini Bıçaklayan Kocası Serbest Kalmıştı: "Ölmek İstemiyorum" İsyanı Sonrasında Tutuklandı
Kendisini Bıçaklayan Kocası Serbest Kalmıştı: "Ölmek İstemiyorum" İsyanı Sonrasında Tutuklandı
Iğdır’da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi Leyla Akay, kocasının serbest kalmasına isyan etti. Akay; 'Yavrularım öksüz kalsın istemiyorum. Beni öldürmek isteyen cani elini kolunu sallayarak geziyor. Boşanamıyorum. Adalet istiyorum. Ondan kurtulmam için ölmem mi gerek' dedi. Polis ekipleri, talihsiz kadının isyanı sonrasında Sinan Akay’ı yeniden gözaltına aldı.
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2019 yılından beri boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki Leyla Akay’ın davası gündem olmuştu.
Suçlamaları kabul etmeyen Sinan Akay, eşinin kendisiyle barışmak istediğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyleyerek adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
Leyla Akay, bugün bir video yayınlayarak “ölmek istemiyorum” diyerek isyan etti.
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Leyla Akay ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımların ardından yeniden gözaltına alınan Sinan Akay, tutuklanıp cezaevine gönderildi
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