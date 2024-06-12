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Kuveyt’te Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 49’a Yükseldi

Kuveyt’te Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 49’a Yükseldi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 22:20

Kuveyt’te iki binada birden başlayan yangın adeta faciaya döndü. Kuveyt İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi. Vefat edenlerin çoğunun, ülkede çalışan göçmen işçiler olduğu ifade ediliyor.

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Kuveyt’in güneyinde bulunan Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde bulunan iki binada yerel saatle 06.00’da yangın çıktı.

Kuveyt’in güneyinde bulunan Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde bulunan iki binada yerel saatle 06.00’da yangın çıktı.

Ekiplerin ilk müdahalesiyle 11 kişi kurtarıldı, 15 yaralı da hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesiyle 11 kişi kurtarıldı, 15 yaralı da hastaneye sevk edildi.

Yangın neden çıktığı henüz açıklanmazken, son yapılan açıklamaya göre çoğu dumandan zehirlenme sebebiyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Yangın neden çıktığı henüz açıklanmazken, son yapılan açıklamaya göre çoğu dumandan zehirlenme sebebiyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Yangın çıkan iki binada da ülkeye çalışmak için gelen çok sayıda yabancı işçicinin kaldığı belirtildi.

Yangın çıkan iki binada da ülkeye çalışmak için gelen çok sayıda yabancı işçicinin kaldığı belirtildi.

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