Kuveyt’te Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 49’a Yükseldi

Kuveyt’te iki binada birden başlayan yangın adeta faciaya döndü. Kuveyt İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi. Vefat edenlerin çoğunun, ülkede çalışan göçmen işçiler olduğu ifade ediliyor.