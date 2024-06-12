Meral Akşener’in İsteği: “Tüm Fotoğraflarımı İndirin!”
Meral Akşener’in İsteği: “Tüm Fotoğraflarımı İndirin!”
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, genel başkanlığına gönderdiği dilekçede, partinin binalarında bulunan tüm fotoğraflarının indirilmesini talep etti. Akşener, dilekçeyi İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İçişleri Eski Bakanı olarak imzaladı.
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Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor.
Gazeteci İsmail Saymaz, partinin basına kapalı olarak yapılan grup toplantısında yaşananları aktardı.
Toplantıda, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener’in parti binalarında olan fotoğraflarının indirilmesini talep etmiş.
Meral Akşener de bunun üzerine partiye yazı göndererek talebin yerine getirilmesini ifade etmiş.
Meral Akşener’in dilekçesi 👇
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