Meral Akşener’in İsteği: “Tüm Fotoğraflarımı İndirin!”

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, genel başkanlığına gönderdiği dilekçede, partinin binalarında bulunan tüm fotoğraflarının indirilmesini talep etti. Akşener, dilekçeyi İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İçişleri Eski Bakanı olarak imzaladı.