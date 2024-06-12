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Oyuncu Demet Ersoy’un Feci Ölümü: Otelin Terasından Düştü

Oyuncu Demet Ersoy’un Feci Ölümü: Otelin Terasından Düştü

Bodrum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 19:16

Tiyatrocu Demet Ersoy, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bulunan bir otelin terasından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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İş görüşmesi için Ankara’da Bodrum’a gelen Demet Ersoy, Kumbahçe’deki mevkiinde bulunan bir otele yerleşti.

İş görüşmesi için Ankara’da Bodrum’a gelen Demet Ersoy, Kumbahçe’deki mevkiinde bulunan bir otele yerleşti.

İki arkadaşıyla birlikte terasta oturan Ersoy, iddiaya göre alkolün de etkisiyle ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü.

İki arkadaşıyla birlikte terasta oturan Ersoy, iddiaya göre alkolün de etkisiyle ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü.

İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demet Ersoy kimdir?

Demet Ersoy kimdir?

Tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy Ankarada yaşıyordu. 48 yaşındaki oyuncu evli ve 1 çocuk annesi .

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